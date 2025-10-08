Irina Columbeanu, detalii despre căsnicia mamei sale, Monica Gabor cu Mr. Pink: „El este budist. Au schimbat ceva la cununie” / EXCLUSIV

La doar 18 ani, Irina Columbeanu continuă să fie una dintre cele mai urmărite figuri din generația tânără, tocmai pentru că povestea vieții ei a fost expusă încă din copilărie. De această dată, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre relația mamei sale cu milionarul chinez Mr. Pink, dar și despre modul în care ea s-a integrat în familia extinsă din America.

Ce relaţie are Irina Columbeanu cu Mr. Pink

Irina Columbeanu a mărturisit că relația ei cu Mr. Pink a început încă de la vârsta de trei ani, atunci când a mers pentru prima dată în Statele Unite și l-a întâlnit pe partenerul mamei sale. Încă din acea perioadă, acesta i-a oferit sprijin și afecțiune, devenind o figură paternală în viața ei.

L-a perceput ca pe un om cald, generos și extrem de prezent în relația cu ea, ceea ce a făcut ca integrarea sa în familia formată de Monica Gabor în America să fie naturală și lipsită de tensiuni.

Mai târziu, la nouă ani, când a revenit în SUA, Irina a remarcat din nou aceeași atitudine deschisă și implicată din partea lui Mr. Pink. Mutarea definitivă în America, decizie luată de părinții ei, a fost un moment de tranziție major, dar adolescenta a simțit că a fost primită cu brațele deschise și susținută în fiecare pas.

Irina Columbeanu, detalii despre căsnicia mamei sale, Monica Gabor cu Mr. Pink

Un aspect extrem de interesant relatat de Irina Columbeanu ține de religia lui Mr. Pink, acesta fiind budist. Tânăra a subliniat că mama sa a făcut o alegere bună prin relația cu milionarul și că în familia lor diferențele religioase nu au creat conflicte.

Deși Monica Gabor a rămas ortodoxă, Irina a menționat că la cununia mamei sale ar fi existat o schimbare legată de ritual, fără să poată preciza exact natura acesteia.

„Relația mea cu el a început de la trei ani, când am fost eu pentru prima dată în America și l-am întâlnit. Și de atunci am amintiri foarte frumoase cu el. Mereu ascultam… avem noi un cântec de la Rihanna, cred. „Oh nana, what’s my name” şi mereu cântam împreună acel cântec. Era foarte frumos și mereu a fost acolo pentru mine. Doar el o ajuta pe mama mea să vină să mă vadă în fiecare weekend și mereu a susținut-o, și pe ea, și pe mine. Deci este un om foarte generos și are o inimă foarte mare. E călduros, e foarte amuzant, mereu râdem mult împreună. Și… da, la 3 ani ne-am întâlnit și după am mai venit o dată în America, la 9 ani, și atunci a fost foarte minunat cu mine. Și după, când m-am mutat, adică atunci când părinții mei au luat decizia să mă mut foarte rapid, el din prima a susținut tot procesul și m-a primit cu brațele deschise. Deci nu pot să zic efectiv nimic negativ despre el, pentru că este un om cu sufletul foarte mare. Este și budist. Și îmi place foarte mult de el. Mama mea a făcut o alegere foarte bună.

Şi eu, şi mama suntem ortodoxe. A schimbat ea ceva la cununie, dar nu știu ce. Dar ne respectăm. Adică tot facem Crăciunul ortodox, cu cozonac, cu toate românismele noastre. Dar sărbătorim și Chinese New Year, care este cu o lună după al nostru. Și nu prea sărbătorim tradiții budiste, în afară de faptul că punem esenţe, un fel de tămâie, în casă, și că ne rugăm cu toții înainte să mâncăm. El probabil zice de ale lui și noi de ale noastre. Deci nu, nu e nicio problemă. A mai fost și la biserică cu noi o dată”, ne-a povestit, în exclusivitate, Irina Columbeanu la Fresh by Unica.

Întâlnirea dintre Mr. Pink și Irinel Columbeanu

Irina Columbeanu a vorbit și despre felul în care tatăl său, Irinel Columbeanu, s-a întâlnit și a discutat cu Mr. Pink. Potrivit acesteia, cei doi au interacționat încă din copilăria ei, iar întâlnirile lor au fost cordiale.

