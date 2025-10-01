Monica Gabor, de nerecunoscut în cea mai nouă filmare făcută publică de Irina Columbeanu: „Unde a dispărut acea strălucire?”

Monica Gabor a revenit în mediul online datorită fiicei sale, Irina Columbeanu, care este o prezență activă pe rețelele sociale. Tânăra de 18 ani a călătorit în Dubai, unde s-a întâlnit cu mama ei, dar și cu sora acesteia, Ramona Gabor, unde au petrecut clipe de neuitat. Internauții au rămas uimiți când au văzut-o pe fosta doamnă de la Izvorani, care s-a schimbat mult în ultimii ani.
Monica Gabor, de nerecunoscut în timpul unei călătorii în Dubai
Irina Columbeanu și-a petrecut ultimele săptămâni în România, alături de tatăl ei, Irinel Columbeanu. Acum, înainte de a începe facultatea, tânăra a călătorit în Dubai, unde s-a întâlnit cu Monica și Ramona Gabor.
Fosta soție a lui Irinel Columbeanu este de nerecunoscut
În filmare, Monica care se rezumă doar la a-i saluta pe urmăritorii Irinei, spre deosebire de Ramona, care vorbește mai mult și prezintă și deserturile pe care le degustă. Fosta doamnă de la Izvorani are părul strâns și poartă o bluză bej, alături de un sacou în aceeași nuanță.
Internauții au rămas șocați de apariția Monicăi, despre care spun că s-a schimbat mult și chiar „și-a pierdut strălucirea” de altă dată.
Monica nu mai este Monica! Este cu totul altă persoană. Ea care avea un zâmbet superb! Unde a dispărut acea strîlucire?”, a comentat un intrernaut.
„Cât de mult s-a schimbat Monica”, „S-a maturizat foarte mult, mai mult ca Ramona”, „Monica e matură, s-a schimbat mult”, „A început să se cunoască că au trecut anii peste Monica”, sunt câteva din comentariile celor care au observat schimbarea prin care a trecut fostul model.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Monica Gabor
Sursă foto: TikTok, Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.