Monica Gabor, de nerecunoscut în cea mai nouă filmare făcută publică de Irina Columbeanu: „Unde a dispărut acea strălucire?”

Monica Gabor a revenit în mediul online datorită fiicei sale, Irina Columbeanu, care este o prezență activă pe rețelele sociale. Tânăra de 18 ani a călătorit în Dubai, unde s-a întâlnit cu mama ei, dar și cu sora acesteia, Ramona Gabor, unde au petrecut clipe de neuitat. Internauții au rămas uimiți când au văzut-o pe fosta doamnă de la Izvorani, care s-a schimbat mult în ultimii ani.

Monica Gabor, de nerecunoscut în timpul unei călătorii în Dubai

Irina Columbeanu și-a petrecut ultimele săptămâni în România, alături de tatăl ei, Irinel Columbeanu. Acum, înainte de a începe facultatea, tânăra a călătorit în Dubai, unde s-a întâlnit cu Monica și Ramona Gabor.

Pe contul ei de TikTok, Irina a publicat un filmuleț în care apare împreună cu mama și mătușa sa. Cele trei au mers împreună la un restaurant unde au testat mai multe deserturi tradiționale arăbești

Apariția Monicăi Gabor pe filmare a fost o adevărată surpriză pentru internauți întrucât aceasta a renunțat să se mai afișeze în spațiul public, postările ei fiind rare.

„Bună seara. Sunt aici cu mămica mea și cu mătușa mea. Suntem în Dubai și o să testăm câteva deserturi”, spune Irina Columbeanu la începutul filmării.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu este de nerecunoscut

În filmare, Monica care se rezumă doar la a-i saluta pe urmăritorii Irinei, spre deosebire de Ramona, care vorbește mai mult și prezintă și deserturile pe care le degustă. Fosta doamnă de la Izvorani are părul strâns și poartă o bluză bej, alături de un sacou în aceeași nuanță.

Internauții au rămas șocați de apariția Monicăi, despre care spun că s-a schimbat mult și chiar „și-a pierdut strălucirea” de altă dată.

Monica nu mai este Monica! Este cu totul altă persoană. Ea care avea un zâmbet superb! Unde a dispărut acea strîlucire?”, a comentat un intrernaut.

„Cât de mult s-a schimbat Monica”, „S-a maturizat foarte mult, mai mult ca Ramona”, „Monica e matură, s-a schimbat mult”, „A început să se cunoască că au trecut anii peste Monica”, sunt câteva din comentariile celor care au observat schimbarea prin care a trecut fostul model.

Sursă foto: TikTok, Instagram

