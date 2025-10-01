Trecutul penal al lui Mihai Lungu: ce ascunde fostul partener al Ioanei Popescu. „Am fost acuzat de furt!”

După moartea fulgerătoare a jurnalistei Ioana Popescu, atenția publicului s-a îndreptat nu doar spre circumstanțele tragice ale dispariției sale, ci și spre persoanele apropiate care au fost implicate în ultimele ei zile. Printre acestea, Mihai Lungu, bărbatul care i-a fost alături în ultimele luni, a intrat în centrul atenției, mai ales după ce au ieșit la iveală detalii despre trecutul său juridic.

Un trecut marcat de acuzații penale

Mihai Lungu nu este străin de problemele cu legea. Numele său apare într-o condamnare definitivă pentru infracțiunea de furt, iar în cadrul unei intervenții televizate acesta a recunoscut public implicarea sa într-un dosar penal. Potrivit propriilor declarații, totul ar fi pornit de la o colaborare profesională care s-a transformat într-un coșmar juridic.

„Am lucrat la o firmă, am fost numit asociat unic la societatea respectivă. Era o firmă unde m-am angajat și și-au propus să mă facă administrator și asociat unic, unde să semnez eu. Eu nu am știut ce semnez și am fost acuzat de furt, de înșelăciune”, a declarat Mihai Lungu în cadrul emisiunii Spynews TV.

Relația cu Ioana Popescu: discreție și controverse

Relația dintre Mihai Lungu și Ioana Popescu a fost una discretă, dar intensă. Cei doi au fost împreună în ultimele luni din viața jurnalistei, iar Mihai a fost cel care a preluat inițiativa în organizarea înmormântării. Cu toate acestea, fostul logodnic al Ioanei, Ion Lőrinczi, a declarat că nu a fost informat de existența acestei relații și că a aflat despre Mihai abia după apariția sa în presă.

„Mi-a spus să îl sfătuiesc cu ceva legat de dantură. Nu mi-a zis că este iubit, prieten, nimic. Mi-am dat seama cine era abia după ce a apărut în presă”, a povestit Lőrinczi pentru cancan.ro.

Citeşte şi: Ion Lőrinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața jurnalistei. „Ea suferea după Dan Alexa. Mi-a spus!”

Citeşte şi: Ce avere are Ioana Popescu și la cine ar putea ajunge. Singura rudă de sânge a jurnalistei este o mătușă

Citeşte şi: Oana Lis, mesaj emoționant după moartea jurnalistei Ioana Popescu. Cele două s-au întâlnit recent: „Ultima poză pe care o am cu ea”

Citeşte şi: Ultimul mesaj trimis de Ioana Popescu iubitului ei. „Te rog azi și mâine să nu…” Ce i-a transmis cu câteva ore înainte de moarte

Declarațiile lui Mihai Lungu după moartea Ioanei

După dispariția Ioanei Popescu, Mihai Lungu a oferit mai multe declarații în care a vorbit despre relația lor și despre implicarea sa în ultimele momente ale vieții jurnalistei. În ciuda trecutului său controversat, Mihai a susținut că a fost sincer și că a încercat să o sprijine pe Ioana în perioada dificilă pe care o traversa.

„Nu am avut intenții rele. Am fost acolo pentru ea. Știu că lumea mă judecă, dar Ioana știa cine sunt și ce am trăit. Nu am ascuns nimic”, a mai spus Mihai într-un alt interviu.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News