Trecutul penal al lui Mihai Lungu: ce ascunde fostul partener al Ioanei Popescu. „Am fost acuzat de furt!”
După moartea fulgerătoare a jurnalistei Ioana Popescu, atenția publicului s-a îndreptat nu doar spre circumstanțele tragice ale dispariției sale, ci și spre persoanele apropiate care au fost implicate în ultimele ei zile. Printre acestea, Mihai Lungu, bărbatul care i-a fost alături în ultimele luni, a intrat în centrul atenției, mai ales după ce au ieșit la iveală detalii despre trecutul său juridic.
Mihai Lungu nu este străin de problemele cu legea. Numele său apare într-o condamnare definitivă pentru infracțiunea de furt, iar în cadrul unei intervenții televizate acesta a recunoscut public implicarea sa într-un dosar penal. Potrivit propriilor declarații, totul ar fi pornit de la o colaborare profesională care s-a transformat într-un coșmar juridic.
„Am lucrat la o firmă, am fost numit asociat unic la societatea respectivă. Era o firmă unde m-am angajat și și-au propus să mă facă administrator și asociat unic, unde să semnez eu. Eu nu am știut ce semnez și am fost acuzat de furt, de înșelăciune”, a declarat Mihai Lungu în cadrul emisiunii Spynews TV.
Relația cu Ioana Popescu: discreție și controverse
Relația dintre Mihai Lungu și Ioana Popescu a fost una discretă, dar intensă. Cei doi au fost împreună în ultimele luni din viața jurnalistei, iar Mihai a fost cel care a preluat inițiativa în organizarea înmormântării. Cu toate acestea, fostul logodnic al Ioanei, Ion Lőrinczi, a declarat că nu a fost informat de existența acestei relații și că a aflat despre Mihai abia după apariția sa în presă.
După dispariția Ioanei Popescu, Mihai Lungu a oferit mai multe declarații în care a vorbit despre relația lor și despre implicarea sa în ultimele momente ale vieții jurnalistei. În ciuda trecutului său controversat, Mihai a susținut că a fost sincer și că a încercat să o sprijine pe Ioana în perioada dificilă pe care o traversa.
„Nu am avut intenții rele. Am fost acolo pentru ea. Știu că lumea mă judecă, dar Ioana știa cine sunt și ce am trăit. Nu am ascuns nimic”, a mai spus Mihai într-un alt interviu.
