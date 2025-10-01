Ion Lőrinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața jurnalistei. „Ea suferea după Dan Alexa. Mi-a spus!”

Moartea neașteptată a jurnalistei Ioana Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă nu doar durere, ci și o serie de întrebări fără răspuns. Printre cei care au cunoscut-o îndeaproape și au fost martori la ultimele ei zile se numără fostul logodnic, Ion Lőrinczi, care a făcut dezvăluiri emoționante despre starea Ioanei, relațiile ei și dorințele neîmplinite.

Mesaje de adio și un apel neașteptat

„Pe 15 septembrie îmi scria pe WhatsApp să mă rog pentru ea că nu se simte bine”, a explicat Lőrinczi pentru cancan.ro. Deși erau despărțiți de un an, cei doi păstraseră o relație apropiată, iar jurnalista îl contacta frecvent. A doua zi, pe 16 septembrie, Ioana l-a sunat din nou și i-a mulțumit că se simte mai bine. În acel moment, i l-a dat la telefon pe Mihai, bărbatul care avea să devină controversatul organizator al înmormântării ei.

„Mi-a spus să îl sfătuiesc cu ceva legat de dantură, să îi spun unde am rezolvat eu problemele. Nu mi-a zis că este iubit, prieten, nimic. Acela a fost singurul meu contact cu el. Mi-am dat seama cine era abia după ce a apărut în presă”, a declarat Lőrinczi.

„Ea suferea după Alexa”

În ciuda relației pe care Ioana o avea cu Mihai, fostul logodnic a continuat să fie implicat în viața ei. A ajutat-o să recupereze motanul Tom, pe care îl lăsase în grija unei cunoștințe cât timp fusese plecată din țară. „Pe 1 septembrie mi-a spus că mă așteaptă la masă, să luăm cina împreună. Pe 8 septembrie m-a sunat și mi-a spus să mergem să îl luăm pe Tom. Și acum mă întreb, dacă era acel băiat cu ea, de ce nu s-a dus cu el și m-a luat pe mine?”, a precizat Lőrinczi.

Mai mult, el susține că marea iubire a Ioanei Popescu nu a fost Mihai, ci antrenorul Dan Alexa. „Ea suferea după Alexa, mereu a spus asta. Așa cum mi-a spus de Alexa, putea să îmi spună și de Mihai”, a mărturisit fostul logodnic, subliniind discreția cu care jurnalista își trăia viața sentimentală.

În urmă cu câteva luni, jurnalista și-a exprimat interesul pentru câștigătorul emisiunii Asia Express, însă adevărata revelație a venit odată cu mărturisirile despre relația apropiată pe care o avea cu antrenorul Dan Alexa.

Potrivit unei confidente, Ioana începuse să comunice zilnic cu Alexa și dezvoltase sentimente puternice față de acesta. Deși își dorea o relație oficială, prefera să lase lucrurile să evolueze firesc. „Țin foarte mult la el, dar nu știu ce o să fac, ce va fi în viitor, mai ales la vârsta asta. Ce o fi, o fi. Dacă o vrea Dumnezeu să mă cuplez cu el oficial, o să fie. Să vedem. Ideea e că vorbim zi de zi”, i-a spus Ioana Popescu unei persoane apropiate, potrivit sursei amintite mai sus.

Avea nevoie de bani și își dorea atenție

După moartea mamei sale, Ioana a rămas singură, dar nu lipsită de resurse. Moștenise o parte dintr-o vilă de un milion de euro și deținea un apartament în zona Brâncoveanu. Lőrinczi spune că jurnalista voia să vândă apartamentul și să se mute într-o casă modestă în Roman, pe care o găsise la doar 26.000 de euro. „Avea nevoie de bani. A încercat inclusiv să vândă apartamentul din Brâncoveanu, avea și vizionări, dar nu a bătut palma cu nimeni”, a explicat el.

În privința înmormântării, Lőrinczi și-a dorit să se ocupe personal, însă Mihai a preluat inițiativa. „Mi-am dorit să o ridic eu. Sâmbătă dimineața am sunat la spital, cum să facem ca să o luăm, dar dacă s-a dus acel băiat, nu avea rost să forțez nota”, a spus el, adăugând că mai mulți prieteni apropiați erau dispuși să-l sprijine financiar.

Ultima dorință a Ioanei, potrivit fostului logodnic, era una neobișnuită: „Ea și-a dorit dacă moare tânără să fie în centrul atenției. Cred că nu-și dorea chiar acum să moară. A murit cum a trăit, tensiunea aceasta pe care a avut-o mereu în viață îi plăcea.”

