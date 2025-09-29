Oana Lis, mesaj emoționant după moartea jurnalistei Ioana Popescu. Cele două s-au întâlnit recent: „Ultima poză pe care o am cu ea”

Vestea că jurnalista Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani a șocat spațiul public. Oana Lis a cunoscut-o pe aceasta și a postat o fotografie și un mesaj emoționant despre decesul prietenei sale. Iată ce a scris soția lui Viorel Lis.
Oana Lis a cunoscut-o pe jurnalista Ioana Popescu și a transmis un mesaj când a aflat despre decesul acesteia. Ea a spus că s-au întâlnit ultima dată în această vară, când au făcut împreună și o fotografie.
Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani la Spitalul Sfântul Ioan din București. Jurnalista avea mai multe probleme de sănătate, inclusiv varice esofagiene, ulcer, palpitații și hepatita C.
„Ultima poză pe care o am cu Ioana, de asta vară. Râdeam mult când ne vedeam, indiferent prin ce treceam în viață în rest. Dumnezeu să o odihnească! A fost o apariție unică. Ioana Popescu. Măcar a trăit intens”, a transmis Oana Lis în amintirea Ioanei Popescu.
Mara Bănică, omagiu pentru Ioana Popescu
Și Mara Bănică a postat despre moartea Ioanei Popescu. Ea și-a amintit momentul în care a cunoscut-o.
„Pe Ioana am cunoscut-o în redacția ZIUA acum vreo 25 de ani. Era tânără și exuberantă. Excentrică. Ani mai târziu, la Capatos în emisiune, a făcut istorie cu un top al fotbaliștilor. A încercat să cânte, nu prea i-a ieșit. Apoi… s-a pierdut, undeva pe drum. Ca și la Costin Mărculescu, viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem. Drum lin, Popeasco! Dumnezeu s-o ierte și să o odihnească în pace!”, a postat Mara Bănică pe Facebook.
Mai mult, Mara Bănică a vrut să se implice în organizarea înmormântării Ioanei Popescu, însă nu a fost posibil. Funeraliile vor fi organizate de stat, după ce singura rudă apropiată, o mătușă, nu a prelua trupul neînsuflețit al jurnalistei.
Ioana Popescu a fost jurnalistă, scriitoare și actriță, fiind întotdeauna o apariție excentrică în spațiul public. Ea a fost implicată în diverse proiecte jurnalistice și artistice. A devenit cunoscută publicului larg după ce a făcut o listă a fotbaliștilor cu care a avut relații sau aventuri de-a lungul timpului.
