Oana Lis cere ajutorul băncii pentru a face rost de bani. Situația delicată prin care trece Viorel Lis acum: „E foarte greu. Eu nu am niciun sprijin”

Oana Lis cere ajutorul băncii pentru a face rost de bani. Soția fostului edil al Capitalei a spus că are nevoie de un credit bancar pentru a cumpăra un cărucior cu șenile, astfel încât Viorel Lis să poată ieși din casă după luni întregi de imobilizare. Iată prin ce situație delicată trece Viorel Lis acum, dar și ce declarații a făcut partenera lui de viață recent!

Oana Lis a mărturisit că ia în calcul să facă un credit bancar pentru a cumpăra un cărucior special cu șenile, care să îi permită lui Viorel Lis să iasă din casă, după o vară întreagă petrecută în interior din cauza problemelor de sănătate. Soția fostului primar al Bucureștiului trece prin momente grele, deoarece îi este foarte greu să facă rost de bani.

Oana Lis a povestit recent că traversează o perioadă dificilă alături de soțul ei, Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei își dorește să iasă din casă, însă problemele de sănătate îl țin imobilizat de mai mult timp.

Pentru a-l ajuta, soția lui se gândește să facă un credit bancar, astfel încât să poată cumpăra un cărucior special cu șenile, care să le permită să coboare scările din bloc, acolo unde nu există rampă.

„Viorel își dorește foarte mult să iasă din casă, nu a ieșit toată vara, și-ar dori să meargă la el la țară, îi este dor de locurile natale. Mă gândesc serios și vreau să fac credit să îi cumpăr căruțul cu rotile cu șenile ca să putem merge pe scări cu el, că nu am rampă la bloc.

Se fac niște credite pentru probleme medicale și am înțeles că se dă și la vârsta lor, așa că ne-am hotărât să facem un credit special pentru asta. O să merg la bancă să ne lămurească exact. Acest aparat este foarte scump, iar creditul și achiziționarea lui m-ar super ajuta să îl pot scoate afară din casă”, a mărturisit Oana Lis pentru click.ro.

Soția fostului edil al Capitalei are grijă și de bunica ei

Mai mult decât atât, Oana Lis a mărturisit că are grijă și de bunica ei. Deși nu a mai văzut-o de cinci ani, soția fostului edil al Capitalei o susține de la distanță, astfel că nu în urmă cu mult timp a făcut rost de un cărucior cu rotile pentru ea.

„Și bunica mea are aceleași probleme, i-am făcut rost de un cărucior cu rotile, l-am primit de la o emisiune, își dorea să iasă în curte. Eu fac tot ce pot să îi susțin pe amândoi. Pentru mine e foarte greu să văd oamenii ăștia puternici, și bunica mea care m-a crescut si care a muncit toată viața la câmp, Viorel care a fost un om atât de puternic, a fost în toată lumea asta, să îi văd dintr-o dată așa, imobilizați”, a mai adăugat ea.

Oana Lis se află într-o situație disperată

Oana Lis se află într-o situație disperată din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă Viorel Lis. Soția fostului primar al Bucureștiului nu primește sprijin de la nimeni, motiv pentru care a ales să își vândă hainele ca să facă rost de bani pentru medicamente.

„Câteodată mă las pe mine, nu îmi cumpăr toate chestiile de care am nevoie ca femeie, ca să le ofer lor tot ce pot. Cu Viorel nu am niciun sprijin, mă mai ajută lumea sau mai vând din lucruri. Bunica mea este cu fratele meu, mai avem o femeie care are grijă de ea. Nu am mai fost să o văd de cinci ani. Mai venea ea la noi, dar acum nu mai poate”, a mai spus Oana Lis pentru sursa citată anterior.

