De ce a murit Ioana Popescu. Adevărul despre ultimele clipe din viața jurnalistei. Ce spune partenerul ei

Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscuta jurnalistă și fostă vedetă TV se lupta ceva vreme cu afecțiuni grave, iar starea ei s-a deteriorat vizibil în ultimele săptămâni. Partenerul său de viață a rupt tăcerea și a relatat cu emoție ultimele clipe petrecute împreună — o mărturie cutremurătoare care dezvăluie drama din spatele dispariției premature.

De ce a murit Ioana Popescu

Moartea jurnalistei și fostei vedete TV Ioana Popescu a zguduit lumea mondenă din România. Cunoscută pentru aparițiile sale din anii 2000 și pentru stilul său incisiv, Ioana s-a stins din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București, în urma unor complicații medicale grave.

În ultimele luni, Ioana Popescu se confrunta cu mai multe afecțiuni: varice esofagiene, hepatita C, ulcer și palpitații cardiace. Deși simptomele se agravau — balonare, dureri abdominale, constipație — jurnalista a refuzat inițial internarea.

„I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut”, a povestit partenerul său, Mihai Ștefan Lungu, pentru Cancan.

Partenerul Ioanei Popescu a intrat în panică atunci când a observat că aceasta nu mai accesa telefonul. A sunat imediat la 112, iar după ce a oferit detalii autorităților, polițiștii au fost nevoiți să spargă ușa apartamentului. Ioana nu se afla în locuință. La scurt timp, bărbatul a primit vestea devastatoare: iubita lui murise în noaptea de sâmbătă spre duminică, între 20 și 21 septembrie.

„Vă spun imediat de ce era singură când a sunat la salvare. Eu am plecat la Constanța, ea m-a trimis, se simțea rău. Mi-a zis că medicul i-a recomandat 2-3 zile fără stres, așa că să nu o sun, să nu o caut. Trebuia să plecăm la Roma, Italia, în vacanță, aveam rezervare, dar nu am mai plecat. Eu am aflat că ultima accesare a telefonului a fost la 6:31 duminică dimineață. Mi-a scris atunci „Bună dimineața! Sunt la spital

Ioana avea ulcer, varice esofagiene, Hepatită C, palpitații la inimă, constipație. Ea mai și bea” -a declarat Lungu, potrivit wowbiz.ro.

Lungu a mai mărturisit că erau împreună din luna august a acestui an și chiar intenționa să o ceară pe vedetă în căsătorie, la Roma.

„Luni trebuie să merg la morgă la spitalul Sfântul Ioan. Sau dacă nu este acolo, la INML. Trebuie să o ridic. Nu cunosc procedura și nu știu nici dacă mi-o vor da. Eu sunt iubitul/concubinul ei. Din câte știu eu, doar rudele de gradul I pot ridica trupul neînsuflețit. Nu are pe nimeni. Părinții sunt decedați, frații vitregi sunt în SUA. Aici sunt doar eu… Eu trebuie să ridic lucrurile ei…haine…obiecte personale, pentru că sunt concubinul ei și ultima persoană care a avut contact cu ea. Eram împreună din august 2025„, a mai spus iubitul Ioanei Popescu pentru click.ro.

Cine a fost Ioana Popescu

Ioana Popescu a fost o prezență constantă în presa mondenă și televiziune, cunoscută pentru stilul direct și declarațiile controversate. A fost supranumită „devoratoarea de fotbaliști” și a avut relații cu figuri din lumea artistică și sportivă.

Recent, își exprimase dorința de a intra în politică, însă planurile i-au fost curmate de problemele de sănătate.

Mesajul sfâșietor al lui Mihai Ștefan Lungu

La scurt timp după anunțul decesului, Mihai Ștefan Lungu a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant:

„Ai plecat mult prea devreme, aveam multe de făcut împreună! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție! Dacă Dumnezeu a vrut așa, eu nu vreau să-i mai slujesc! Odihnește-te în pace! DUMNEZEU SĂ TE IERTE!”

Înainte de internare, Ioana s-a filmat în tren, vizibil afectată fizic. „Sunt în tren. L-am prins pe ultimul. Mai aveam trei minute și îl pierdeam… Ține-mi pumnii, ne auzim la Constanța”, i-a transmis partenerului.

Ultimul mesaj public al Ioanei Popescu

Cu doar câteva zile înainte de moarte, Ioana a postat un mesaj ironic pe rețelele sociale, adresat lui Gigi Becali: „Inteligența nu se măsoară în câte cruci faci pe zi. Dl Gigi e și shtocar, și misogin, și încăpățânat și un pic tralala, evident că nu m-a ascultat. Și și-a luat-o din plin de la moldoveni. (…) Mă bucur, sincer, mult, nu din răutate, ci pentru că sunt dinamovistă de mică și pentru că nu suport obraznicii misogini. Pupici”.

