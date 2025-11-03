Monica Gabor, apariție spectaculoasă la un eveniment monden din București. În compania cui a fost surprinsă

Monica Gabor a revenit în atenția publicului românesc cu o apariție spectaculoasă la premiera filmului „Cravata Galbenă”, desfășurată sâmbătă seară la Sala Palatului din București. După mai bine de un deceniu petrecut în Statele Unite, fosta doamnă Columbeanu a pășit pe covorul galben într-o rochie elegantă care i-a pus în valoare silueta, atrăgând toate privirile și stârnind reacții în rândul invitaților și al presei mondene.
O seară de gală cu vedete internaționale și rafinament
Evenimentul a marcat premiera peliculei „Cravata Galbenă”, inspirată din viața marelui dirijor Sergiu Celibidache, și a reunit o pleiadă de personalități din lumea filmului, sportului și politicii. Covorul galben, ales în locul celui roșu, a fost străbătut de vedete internaționale precum John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton, care au adus un plus de strălucire serii. În acest decor de gală, Monica Gabor s-a remarcat prin eleganță și naturalețe, fiind una dintre cele mai fotografiate prezențe ale serii.
Pe parcursul serii, Monica Gabor a fost văzută în compania medicului Athanasios Fragkos, un apropiat al ei, alături de care a petrecut întreaga seară. Cei doi au fost surprinși în mai multe fotografii, iar Monica a postat ulterior o imagine pe Instagram, însoțită de mesajul: „Cu dragul meu prieten”, confirmând astfel relația de prietenie dintre ei.
Prezența lui Fragkos alături de Monica a stârnit curiozitatea publicului, mai ales în contextul în care vedeta nu mai fusese văzută în România de ani buni. Apariția lor împreună a fost interpretată ca un semn al unei relații apropiate, însă fără confirmări oficiale privind natura acesteia.
Reacția lui Irinel Columbeanu: „Nu am fost anunțat”
Revenirea Monicăi Gabor în România a fost o surpriză inclusiv pentru fostul ei partener, Irinel Columbeanu. Acesta a declarat pentru presa tabloidă că nu a fost informat despre sosirea vedetei și că nici fiica lor, Irina Columbeanu, nu i-a spus nimic.
„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară”, a spus Irinel Columbeanu.
Vizita Monicăi pare să fi fost concentrată pe întâlniri personale și participarea la evenimente culturale, fără intenția de a relua legături din trecut.