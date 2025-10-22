Cum le răspunde Irina Columbeanu celor care o acuză că nu își ajută tatăl și că poartă genți de lux: „Toată vara am strâns bani să îl ajut”

Irina Columbeanu are o legătură puternică cu tatăl său, pe care îl vizitează ori de câte ori are ocazia. Ea s-a confruntat cu critici care au acuzat-o că nu își ajută tatăl și că poartă genți de lux. Tânăra le-a răspuns tuturor celor care au acuzat-o că nu face suficiente lucruri pentru tatăl ei.

Irina Columbeanu, replică pentru cei care o critică

Irina Columbeanu îi poartă un profund respect tatălui ei și îl vizitează ori de câte ori are ocazia. Tânăra îl ia de la azil și îl scoate la plimbări, la masă și prin parc. Ea a vorbit despre faptul că încearcă să îl ajute așa cum poate, însă cu toate acestea, există voci care spun că nu face destule pentru el și că se afișează cu genți de mii de euro, în loc să îi ofere sprijin financiar tatălui său.

Ea a venit recent în România pentru a își vizita tatăl și a vorbit despre faptul că unele comentarii răutăcioase provin din frustrare și lipsă de informare.

Ea a explicat faptul că gențile scumpe nu sunt ale sale, ci ale mamei sale, Monica Gabor, care i le împrumută ocazional. Totodată, Irina Columbeanu a spus că se implică activ în sprijinirea tatălui său, atât moral, cât și financiar.

„Păi, în primul rând, încerc să nu le răspund oamenilor care dau hate, pentru că știu că au frustrările lor și nu am ce să discut cu ei. Doar mă amuză, pentru că sunt femei de vreo 70 de ani care comentează la o copilă de 18 ani, deci e puțin trist, nu am ce să le zic.

În legătură cu gențile, sunt ale mamei mele, adică ea a muncit pentru ele, Pink a muncit pentru ele și tatăl meu, adică nu sunt ale mele, doar mama mea e foarte darnică și mă lasă să le împrumut, de asemenea și toate hainele ei.

Pantofii, din păcate, nu-mi vin, dar mi-ar plăcea să-mi vină. Deci da, încerc să ignor comentariile de hate, pentru că doar îmi place să mă îmbrac cu hainele ei, îmi place stilul ei, e foarte classy (n.r.: de clasă) și sper ca și eu să am aceeași garderobă ca și ea când voi fi de vârsta ei sau poate și mai curând.

Îmi ajut tatăl, adică toată vara am încercat să fac cât mai multe colaborări în mediul online, ca să strâng bani și să pot să îl ajut. Și în America am lucrat la restaurant și i-am trimis bani, adică nu am de ce să mă iau de hateri, pentru că eu știu adevărul, iar ei pot să creadă ce vor, eu tot știu ce fac.

Și ei (n.r.: Monica Gabor și Mr. Pink) l-au ajutat foarte mult, dar și eu am muncit, adică cu toții încercăm să-l ajutăm cât de mult se poate. Și prietenii lui, mai ales Matei, Ovidiu, Liviu, sunt câțiva, nu foarte mulți, cum erau înainte, pentru că toți au plecat când a venit nevoia, dar cei care au rămas îl ajută. Toți încercăm să-l ajutăm cât se poate de mult’, a mărturisit Irina Columbeanu la „Fresh by Unica’.

Irinel Columbeanu ar suferi de Alzheimer

Irina Columbeanu a vorbit despre faptul că tatăl său se confruntă cu Alzheimer, însă el nu vrea să accepte acest lucru. Tânăra a spus că a observat cum tatăl ei începe să își piardă treptat memoria.

„Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani.

Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce. După luni de rugăminți, diagnosticul a fost confirmat”, a povestit Irinuca.

