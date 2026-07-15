  MENIU  
Home > Vedete > Cum arată Alina Laufer după operația de lifting. Vedeta este de nerecunoscut

Cum arată Alina Laufer după operația de lifting. Vedeta este de nerecunoscut

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 15.07.2026, 13:03
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Alina Laufer s-a afișat recent la un eveniment și a vorbit despre intervenția estetică pe care și-a făcut-o la nivelul feței. Vedeta a afișat un look complet schimbat și puțini au fost cei care au recunoscut-o. Ea a apelat la o procedură de lifting temporal și frontal, endoscopic. Iată cum arată acum.

Alina Laufer, complet schimbată după operația de lifting

Alina Laufer a decis să se opereze la față și după o perioadă de refacere, vedeta a participat la deschiderea unui magazin, unde a apărut cu o față complet nouă. Ea și-a făcut un lifting despre care spune că a fost mai ușor decât a crezut și că nu a avut dureri.

alina laufer 3IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Acum, vedeta arată complet diferit.

Citește și: Tragedie în familia Alinei Laufer. Cum se simte vedeta, după ce mama ei a decedat; „Sunt împăcată că a murit în somn”

Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Recomandarea zilei

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal, endoscopic, era nevoie, se simțea nevoia. Din când în când femeile trebuie să-și dea un refresh și am apelat la această soluție. A fost mai ușor decât am crezut. Nu m-a durut, nu am suferit doar că a trebuit să port ochelari de soare prin casă, câteva zile, ca să nu sperii copiii.

Citește și: În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer

Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Recomandarea zilei

Ilan mă susține tot timpul! Sunt foarte mulțumită! Doamna doctor mi-a citit gândurile, eu sunt obsedată de perfecțiune, de simetrie…”, a declarat Alina Laufer.

A trecut printr-o tragedie

Vedeta și-a pierdut mama în urmă cu două luni, eveniment care a afectat-o foarte mult. Din fericire, Alina a avut parte de sprijinul familiei, iar gemenii Davina și Nathaniel, dar și Eden, în vârstă de 10 luni, au avut nevoie de ea, așa că nu a avut prea mult timp să se gândească la cât de tragică este situația.

„A fost o perioadă foarte dificilă dar am reușit să trec peste ea cu ajutorul copiilor. De Ilan nu mai zic, el este mereu alături de mine. Faptul că o am pe Eden, de care trebuie să mă ocup, ca de un bebeluș… Eu am fost extrem de apropiată de mama și nu credeam că o să supraviețuiesc momentului.

Acum suntem ok, încerc să am grijă de tata pentru că lui îi este cel mai greu în momentul de față. Mama a murit pe 15 mai, eu mi-am făcut liftingul înainte pentru că am crezut că o să fie de durată boală ei sau o să reușim să o tratăm. Ne-a luat prin surprindere, a fost ceva foarte rapid… Dumnezeu îți dă cât poți să duci!”, a mai spus prezentatoare Tv.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, vineri, 10 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, vineri, 10 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Fanatik
CFR Cluj, lovitură în mercato! Transferă unul dintre eroii naţionalei de la Cupa Mondială 2026. Exclusiv
CFR Cluj, lovitură în mercato! Transferă unul dintre eroii naţionalei de la Cupa Mondială 2026. Exclusiv
GSP.ro
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
Click.ro
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
TV Mania
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
Redactia.ro
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Citește și...
După Dinamo, FCSB şi-a schimbat sigla pentru noul sezon. Cum arătă noua variantă. Foto
Cât timp funcționează măștile de oxigen din avion în caz de urgență. Explicațiile piloților despre sistemul care poate salva vieți
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mesajul pe care DIICOT nu l-a mai transmis niciodată. A bătut chiar și celebrul stil al SRI
Iulia Albu, cu bandaje la ochi și vânătăi, după o intervenție estetică: „Nu vreau să apelez la scuze clasice”
Una dintre cele mai cunoscute greșeli din „Stăpânul Inelelor” nu a fost corectată nici după 24 de ani | VIDEO
Mirabela Grădinaru, apariție de SENZAȚIE la brațul lui Nicușor Dan. Așa NU ai mai văzut-o, toți au rămas MASCĂ, AVEM imaginile

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce s-a opus Gina Matache relației dintre fiica ei mică, Oana Matache, și Radu Siffredi: „A fost șocant”
De ce s-a opus Gina Matache relației dintre fiica ei mică, Oana Matache, și Radu Siffredi: „A fost șocant”
Care este cauza oficială a morții lui Gabi Mureșan. Ce s-a descoperit la autopsie
Care este cauza oficială a morții lui Gabi Mureșan. Ce s-a descoperit la autopsie
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Avantaje
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
Cum au reacționat Teo Trandafir și Ilinca Vandici, după ce Adelina Pestrițu le-a blocat pe Instagram
Cum au reacționat Teo Trandafir și Ilinca Vandici, după ce Adelina Pestrițu le-a blocat pe Instagram
Elle
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Corina Caragea, anunț neașteptat pe internet! Prezentatoarea TV face o schimbare importantă în viața ei: „Pentru prima dată...„ Foto
Corina Caragea, anunț neașteptat pe internet! Prezentatoarea TV face o schimbare importantă în viața ei: „Pentru prima dată...„ Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
De ce a plecat Brigitte Pastramă din Dubai. Ce se întâmplă cu afacerile ei și unde a ajuns să își vândă rochiile
De ce a plecat Brigitte Pastramă din Dubai. Ce se întâmplă cu afacerile ei și unde a ajuns să își vândă rochiile
Reacția Biancăi Drăgușanu după ce s-a spus că hainele ei au fost scoase la licitație de ANAF, într-un dosar de evaziune fiscală: „Vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva”
Reacția Biancăi Drăgușanu după ce s-a spus că hainele ei au fost scoase la licitație de ANAF, într-un dosar de evaziune fiscală: „Vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva”
În ce relații au rămas Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu, după despărțire: „Am învățat foarte multe lucruri de la el”. Povestea lor controversată de dragoste
În ce relații au rămas Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu, după despărțire: „Am învățat foarte multe lucruri de la el”. Povestea lor controversată de dragoste
David Pușcaș, despre problemele financiare pe care le are. "Sunt blocat, sunt ruinat, nu am cash, nu am nimic!"
David Pușcaș, despre problemele financiare pe care le are. "Sunt blocat, sunt ruinat, nu am cash, nu am nimic!"
Observator News
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Libertatea pentru Femei
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
BREAKING! Nicușor Dan aruncă “bomba” direct de la Paris! Anunț tranșant, de interes national: “Nu exclud…”
BREAKING! Nicușor Dan aruncă “bomba” direct de la Paris! Anunț tranșant, de interes national: “Nu exclud…”
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
Redactia.ro
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Verdictul astrologilor chinezi. Cine ar câștiga finala Campionatului Mondial 2026
Un nou divorț zguduie lumea mondenă. Cuplul s-a destrămat după 3 ani de căsnicie
Un nou divorț zguduie lumea mondenă. Cuplul s-a destrămat după 3 ani de căsnicie
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Parazitul care provoacă „diaree explozivă” se răspândește în SUA. Ce alimente sunt pe lista neagră 
Parazitul care provoacă „diaree explozivă” se răspândește în SUA. Ce alimente sunt pe lista neagră 
Noroc cu carul pentru 4 zodii la sfârșit de iulie 2026. Apar șanse pe care nu le-au mai întâlnit până acum
Noroc cu carul pentru 4 zodii la sfârșit de iulie 2026. Apar șanse pe care nu le-au mai întâlnit până acum
Vești bune pentru fiul lui Christian Sabbagh după al doilea autotransplant cu celule stem: „La cinci ore după operație s-a jucat cu surioara lui”
Vești bune pentru fiul lui Christian Sabbagh după al doilea autotransplant cu celule stem: „La cinci ore după operație s-a jucat cu surioara lui”
Mii de oameni s-au îmbolnăvit din cauza unui parazit microscopic. Ce alimente sunt vizate
Mii de oameni s-au îmbolnăvit din cauza unui parazit microscopic. Ce alimente sunt vizate
TV Mania
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
„Paradisul” secret al Mihaelei Rădulescu. Vedeta a publicat imaginile de care toți s-au mirat: Cum trăia cu Felix Baumgartner în Monaco
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
Fără inhibiții în Mykonos! Arina Sabalenka se răsfață ca o divă după eliminarea de la Wimbledon
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„Rămâi sexy!” Cum s-a afișat Loredana Groza la o piscină de lux din Monaco, după spectacolele verii
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
CSID.ro
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de complimente. Arată mai bine ca-n tinerețe
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de complimente. Arată mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
Libertatea
De ce apar adicțiile și cum pot fi depășite. Gabriela Bălan, psiholog: „Discuția despre substanțe nu trebuie să fie un eveniment unic, ci un dialog continuu”
De ce apar adicțiile și cum pot fi depășite. Gabriela Bălan, psiholog: „Discuția despre substanțe nu trebuie să fie un eveniment unic, ci un dialog continuu”
Vacanțe în familie: cele mai potrivite hoteluri cu aquapark din Marea Mediterană și din Marea Roșie
Vacanțe în familie: cele mai potrivite hoteluri cu aquapark din Marea Mediterană și din Marea Roșie
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Albania, surpriza Mediteranei: hoteluri atent selectate între plajele spectaculoase ale Rivierei Albaneze și farmecul autentic al Adriaticii
Albania, surpriza Mediteranei: hoteluri atent selectate între plajele spectaculoase ale Rivierei Albaneze și farmecul autentic al Adriaticii
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton