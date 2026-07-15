Cum arată Alina Laufer după operația de lifting. Vedeta este de nerecunoscut

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Alina Laufer s-a afișat recent la un eveniment și a vorbit despre intervenția estetică pe care și-a făcut-o la nivelul feței. Vedeta a afișat un look complet schimbat și puțini au fost cei care au recunoscut-o. Ea a apelat la o procedură de lifting temporal și frontal, endoscopic. Iată cum arată acum.

Alina Laufer, complet schimbată după operația de lifting

Alina Laufer a decis să se opereze la față și după o perioadă de refacere, vedeta a participat la deschiderea unui magazin, unde a apărut cu o față complet nouă. Ea și-a făcut un lifting despre care spune că a fost mai ușor decât a crezut și că nu a avut dureri.

Acum, vedeta arată complet diferit.

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„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal, endoscopic, era nevoie, se simțea nevoia. Din când în când femeile trebuie să-și dea un refresh și am apelat la această soluție. A fost mai ușor decât am crezut. Nu m-a durut, nu am suferit doar că a trebuit să port ochelari de soare prin casă, câteva zile, ca să nu sperii copiii.

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Ilan mă susține tot timpul! Sunt foarte mulțumită! Doamna doctor mi-a citit gândurile, eu sunt obsedată de perfecțiune, de simetrie…”, a declarat Alina Laufer.

A trecut printr-o tragedie

Vedeta și-a pierdut mama în urmă cu două luni, eveniment care a afectat-o foarte mult. Din fericire, Alina a avut parte de sprijinul familiei, iar gemenii Davina și Nathaniel, dar și Eden, în vârstă de 10 luni, au avut nevoie de ea, așa că nu a avut prea mult timp să se gândească la cât de tragică este situația.

„A fost o perioadă foarte dificilă dar am reușit să trec peste ea cu ajutorul copiilor. De Ilan nu mai zic, el este mereu alături de mine. Faptul că o am pe Eden, de care trebuie să mă ocup, ca de un bebeluș… Eu am fost extrem de apropiată de mama și nu credeam că o să supraviețuiesc momentului.

Acum suntem ok, încerc să am grijă de tata pentru că lui îi este cel mai greu în momentul de față. Mama a murit pe 15 mai, eu mi-am făcut liftingul înainte pentru că am crezut că o să fie de durată boală ei sau o să reușim să o tratăm. Ne-a luat prin surprindere, a fost ceva foarte rapid… Dumnezeu îți dă cât poți să duci!”, a mai spus prezentatoare Tv.

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