Lidia Buble, dezvăluiri rare despre căsătorie și copii: „Eu sunt de modă veche”. Cântăreața formează un cuplu cu afaceristul Horațiu Nicolau

Lidia Buble reușește de mai bine de un deceniu să lase doar muzica să vorbească pentru ea. Deși este într-o relație de mai mulți ani, artista evită cu măiestrie întrebările despre viața personală. Invitată la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cântăreața a făcut declarații rare despre căsătorie și copii, în exclusivitate pentru VIVA!.

Lidia Buble, declarații rare despre căsătorie și copii

Lidia Buble a strălucit la Balul Bridgerton din București chiar cu o săptămână înainte de a susține primul ei concert de la Sala Palatului. Evenimentul spectaculos a inclus o serie de momente remarcabile, printre care unul alături de Theo Rose și altul alături de Andreea Esca, Antonia, Sandra Izbașa și Anca Dumitra.

Pentru VIVA!, artista a vorbit despre emoțiile dinaintea spectacolului de la Sala Palatului, dar și despre familie, căsătorie și copii. Întrebată dacă ea și partenerul ei, Horațiu Nicolau, s-au îndrăgostit unul de celălalt la prima vedere, Lidia a evitat cu tact întrebarea.

„Păi vedem în seara asta, poate plec de aici cu hăndrălăul din ultimul sezon (actorul Luke Thompson din serialul «Bridgerton», prezent la evenimentul din București – n.red.), că am văzut că își caută muiere. (râde) Dragul meu, eu nu m-am machiat degeaba și nu mi-am făcut părul degeaba. Deci te aștept în seara asta. Vă anunț după bal dacă m-am îndrăgostit la prima vedere sau nu”, a spus Lidia, pentru VIVA!.

„Vin dintr-o familie numeroasă”

Vorbind despre familia ei numeroasă, Lidia a mărturisit că adoră să-și răsfețe nepoții și că își dorește să le facă parteneri de joacă, dar că este de modă veche și își dorește mai întâi să se căsătorească. Lidia are patru surori și șase frați.

„Păi, da, normal! (că o să le facă nepoților parteneri de joacă – n.red.) Cum? Crezi că vin dintr-o familie numeroasă și eu nu? Mă gândesc, dar, na, încă nu e cazul. Eu sunt de modă veche: prima dată căsătoria, după care copiii. După ce mă căsătoresc, să mai puneți întrebări”, a mai spus Lidia, pentru sursa citată.

Lidia Buble, despre Balul Bridgerton de la București: „De poveste”

Despre evenimentul Bridgerton, Lidia a mărturisit că a scos-o din zona de confort, un lucru care a bucurat-o.

„Mă simt absolut fabulos. Este pentru prima dată când particip la un bal de acest gen, dar îmi place că sunt scoasă oarecum din zona mea de confort. Sunt unele elemente în care mă regăsesc. De exemplu, îmi place foarte mult să port corset și cred că, în ultimii doi ani, doar așa m-ați văzut. Dar e atmosfera, știi? Nu ești doar tu, e toată lumea și e așa, ca de poveste”, a spus cântăreața, pentru sursa citată.

