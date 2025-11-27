Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”

Ramona Gabor a vorbit despre relația pe care o are cu soțul surorii sale, Monica Gabor. Ea a spus că Mr. Pink îi este ca un mentor în afaceri și a povestit și despre relația pe care o avea cu fostul ei cumnat, Irinel Columbeanu.

Ramona Gabor se înțelege de minune cu Mr. Pink

Ramona Gabor a vorbit despre cei doi cumnați ai săi: Irinel Columbeanu și Mr. Pink. Sora Monicăi Gabor s-a stabilit de mulți ani de zile la Dubai, unde a reușit să aibă o afacere și să ducă o viață confortabilă.

Vedeta a vorbit despre relația ei cu Mr. Pink în cadrul podcastului găzduit de Teo Trandafir. Se pare că relația dintre ei este una bazată pe respect. Mai mult, Ramona a luat sfaturi în afaceri de la Mr. Pink.

”Eu mă înțeleg foarte bine cu ambii cumnați. Soțul Monicăi a fost mereu ca un mentor pentru mine în ceea ce privește business-ul. Bineînțeles, el gândește foarte diferit, de tipul: trebuie să investești câteva milioane de dolari dacă vrei să faci mulți bani, în timp ce eu sunt pe ideea de a construi pas cu pas.

Cred că acesta este factorul de risc care nu prea mă reprezintă. Poate, până la urmă, asta este partea mea feminină, nu? Vreau stabilitate, vreau siguranță; nu vreau să risc toți banii ca să mă îmbogățesc peste noapte. Și îi spun și lui, constant: e în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta.

Eu sunt femeie, mie nu-mi trebuie foarte mult. Dacă am o sumă stabilă pe lună, sunt bine; nu trebuie să impresionez pe nimeni cu private jet-uri și iahturi, vreau doar o viață comodă și atât”, a spus Ramona Gabor.

Cum se înțelegea cu Irinel Columbeanu

Ramona Gabor a vorbit și despre relația cu fostul ei cumnat, Irinel Columbeanu. Ea a mărturisit că nu avea o relație apropiată cu el și nu au schimbat niciodată prea multe cuvinte, cu toate că era soțul surorii sale.

Mai mult, vedeta a vorbit și despre faptul că multă lume spune că a devenit cunoscută datorită lui, însă a ținut să precizeze că a plecat din țară exact din acest motiv. Ea a reușit pe cont propriu, tocmai pentru ca nimeni să nu spună că a ajutat-o căsătoria surorii sale cu un milionar.

„Eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine».

Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv. Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva. Este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”, a mai spus Ramona Gabor.

