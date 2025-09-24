Ramona și Monica Gabor, surprinse într-un restaurant din Dubai. Cum arată cele două surori

Ramona și Monica Gabor au o relație foarte apropie și profită de orice ocazie pentru a petrece timp împreună. Cu toate că nu stau în același loc, cele două păstrează legătura și sunt prietene bune. Monica Gabor locuiește în Statele Unite, iar Ramona are viața ei în Dubai. Iată cum au fost surprinse cele două.

Ramona și Monica Gabor, apariție spectaculoasă

Ramona și Monica Gabor au o relație foarte puternică. Monica este sora cea mare, iar Ramona a apreciat-o întotdeauna și a fost ca un model pentru ea. Cu toate că stau pe continente diferite, cele două vorbesc constant și când timpul le permite, se văd oriunde este mai convenabil pentru ambele. De data aceasta, cele două vedete au împărtășit pe internet momente speciale din revederea lor care a avut loc în Dubai.

Chiar după ce s-a văzut cu sora ei, Ramona Gabor a distribuit o fotografie alături de o descriere scurtă, dar cu multă însemnătate: „My forever bestie (Cea mai bună prietenă a mea pentru totdeauna”.

Cele două s-au revăzut și au petrecut o zi frumoasă împreună. Ramona a scris la InstaStory ce au făcut împreună: au luat masa și au mâncat preparate delicioase și au servit un capuccino cu foiță de aur deasupra.

Cele două s-au postat împreună afișând un zâmbet în timp ce luau masa la un restaurant de lux din Dubai.

„Cea mai bună surpriză, fericire instantă”, a scris Ramon a Gabor. Se pare că ea a fost surprinsă de vizita surorii sale în Dubai și s-au bucurat de timp petrecut împreună.

Ce s-a ales de Ramona și Monica Gabor

Atât Monica, cât și Ramona Gabor au decis să lase viața mondenă din România și să se mute departe. În timp ce Monica Gabor își trăiește viața în SUA alături de Mr. Pink și de fiica ei, Irinuca, Ramona Gabor a ales să se stabilească în Dubai.

Recent, Irinuca Columbeanu a venit în România și a vorbit despre viața mamei sale, spunând că este fericită în America. Ea a explicat de ce nu a însoțit-o în România.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită! A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, a declarat Irina Columbeanu.

