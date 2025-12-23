Irina Columbeanu și Monica Gabor, viață de de lux și călătorii cu avionul privat. Cum s-au afișat cele două

Irina Columbeanu și Monica Gabor duc o viață luxoasă, iar asta se vede în tot ce postează pe internet. De data aceasta, cele două au călătorit în stil mare și s-au afișat împreună într-un avion privat.

Irina Columbeanu și Monica Gabor, ipostaze inedite

Monica Gabor și-a luat fiica și au călătorit împreună cu un private jet. Irina Columbeanu este activă pe internet, așa că își ține la curent urmăritorii cu tot ce face.

De data aceasta, ea a împărtășit o serie de fotografii dintr-un avion privat în care se afla alături de mama ei. Deși nu a dat detalii cu privire la destinație sau la planurile celor două.

Cele două au o relație foarte apropiată, iar Irina a vorbit despre cât de mult își iubește mama, dar și despre cât îl apreciază pe iubitul acesteia, Mr. Pink.

Adolescenta călătorește adesea și vizitează România pentru a își vedea tatăl și rudele, merge în Dubai pentru a petrece timp cu mătușa ei și revine de fiecare dată acasă, în America, acolo unde locuiește cu mama ei și cu tatăl ei vitreg.

Acum, ea a călătorit doar cu Monica Gabor, iar Ramona Gabor le-a lăsat un comentariu.

„Îmi este dor de voi! Vă iubesc”, a scris mătușa Irinei Columbeanu pe Instagram.

Monica Gabor, mândră de fiica ei

Irina Columbeanu este o tânără remarcabilă. Pe lângă rezultatele excelente la școală, tânăra face tot felul de lucruri, de la conținut în social media până la modeling și pictură.

Recent, ea s-a reapucat de pictat, iar mama ei a încurajat-o.

Bună! Haideți să pictăm împreună. Astăzi o să lucrez la o pictură nouă: In Birkin we trust. Trebuie să vă spun că nu am mai pictat de vreo cinci ani. Sincer, dacă nu erau mama mea și tatăl meu vitreg eu nu m-aș fi apucat din nou. Ei m-au încurajat foarte mult, nu doar să pictez, dar și să îmi deschid o mică galerie după ce adun mai multe lucrări.

Pictura de azi este despre cultura din jurul genților Birkin, practic e ca un cult al luxului, al statutului. (…) O să postez tot ce creez și procesul meu artistic pe Instagram. Să îmi spuneți în comentarii și ce ar trebui să creez data viitoare”, a spus tânăra.

Monica Gabor este extrem de mândră de fiica ei și i-o spune constant. Când tânăra a împărtășit pe internet că își reia pasiunea.

„Nu există bucurie mai mare decât să te privesc cum creezi. Ești lumina mea, iar talentul tău mă emoționează de fiecare dată”, a scris Monica Gabor pe TikTok.

