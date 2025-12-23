Irina Columbeanu și Monica Gabor, viață de de lux și călătorii cu avionul privat. Cum s-au afișat cele două

Irina Columbeanu și Monica Gabor duc o viață luxoasă, iar asta se vede în tot ce postează pe internet. De data aceasta, cele două au călătorit în stil mare și s-au afișat împreună într-un avion privat.
Cele două au o relație foarte apropiată, iar Irina a vorbit despre cât de mult își iubește mama, dar și despre cât îl apreciază pe iubitul acesteia, Mr. Pink.
Adolescenta călătorește adesea și vizitează România pentru a își vedea tatăl și rudele, merge în Dubai pentru a petrece timp cu mătușa ei și revine de fiecare dată acasă, în America, acolo unde locuiește cu mama ei și cu tatăl ei vitreg.
Recent, ea s-a reapucat de pictat, iar mama ei a încurajat-o.
Bună! Haideți să pictăm împreună. Astăzi o să lucrez la o pictură nouă: In Birkin we trust. Trebuie să vă spun că nu am mai pictat de vreo cinci ani. Sincer, dacă nu erau mama mea și tatăl meu vitreg eu nu m-aș fi apucat din nou. Ei m-au încurajat foarte mult, nu doar să pictez, dar și să îmi deschid o mică galerie după ce adun mai multe lucrări.
Pictura de azi este despre cultura din jurul genților Birkin, practic e ca un cult al luxului, al statutului. (…) O să postez tot ce creez și procesul meu artistic pe Instagram. Să îmi spuneți în comentarii și ce ar trebui să creez data viitoare”, a spus tânăra.