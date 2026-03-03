Starul anilor ’80, de nerecunoscut la 78 de ani. Îndrăgitul actor a slăbit enorm după ce a luptat cu cancerul la gât

Unul dintre cei mai iubiți actori ai anilor ’80 a ajuns de nerecunoscut. Starul de la Hollywood, care a trecut prin momente grele în ultimii ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la gât, a fost văzut de curând pe străzile din Los Angeles.

Starul anilor ’80, greu de recunoscut la 78 de ani

Vedeta science fiction-ului anilor ’80, Edward James Olmos, în vârstă de 78 de ani, arată de nerecunoscut. Actorul a fost văzut în urmă cu câteva săptămâni pe străzile din Los Angeles, purtând o geacă neagră și o șapcă.

Ultimii ani din viața starului de la Hollywood nu a fost deloc ușoară. A fost diagnosticat cu cancer laringian și a urmat o mulțime de tratamente, până a reușit să învingă boala.

În 2023, Edward James Olmos anunța că s-a vindecat, dar după terminarea tratamentelor a început, de fapt, partea dificilă a recuperării sale.

„Mă simt foarte bine acum, slavă Domnului”, a mărturisit Olmos.

Ultimul său tratament a avut loc pe 20 decembrie 2022, dar recuperarea a fost extrem de dificilă, mai ales în primele luni care au urmat.

„După ce au oprit chimioterapia, radiațiile și toate tratamentele, corpul meu pur și simplu a cedat. Aceasta a fost cea mai grea parte a întregii călătorii. Dar după 90-100 de zile, eram într-o formă mult mai bună și astăzi mă simt foarte puternic”, spunea Edward James Olmos.

La un pas de a ceda în fața bolii

Actorul nu a ascuns faptul că, de-a lungul bolii, a avut momente în care a vrut să renunțe.

„De multe, multe ori, gândul de a mă da bătut mi-a trecut prin minte. Nu puteam să înghit, să vorbesc, să mănânc, să beau, să fac nimic. Zona aceasta a fost complet anihilată”, a spus el, atingându-și gâtul.

Cunoscut și pentru vocea sa din animația Disney-Pixar „Coco” (2017), Edward James Olmos a povestit despre incertitudinile cu care s-a confruntat înainte de tratament.

„Mi-au spus înainte să încep tratamentele: «Nu avem nicio idee cum vei suna după aceea»”, a povestit el.

Actorul a explicat că tratamentul nu doar că a fost agresiv, dar și periculos pentru sănătatea sa generală.

„De obicei, tratamentul este cel care te omoară, pentru că îți slăbește corpul complet. Chimioterapia îți distruge celulele albe din sânge și rămâi fără sistem imunitar. Asta înseamnă că, dacă aș fi avut probleme la rinichi, inimă, plămâni sau altceva, nu aș mai fi fost aici acum. Slavă Domnului că organismul meu a fost în regulă”, a mărturisit Edward James Olmos.

Pentru a-și menține sănătatea, Olmos a făcut schimbări importante în stilul său de viață: „Felul în care mănânci, în care faci mișcare, în care dormi – acestea sunt fundamentele de bază. Cheia vieții este aceasta: Ești ceea ce mănânci și ceea ce faci. Dacă nu faci nimic, nu vei fi pe aici prea mult timp”.

La aproape 80 de ani, Edward James Olmos este hotărât să rămână activ și să nu renunțe la cariera sa.

„Dacă faci lucruri, îți menții corpul în mișcare, continui să te întinzi, să faci ceea ce mulți oameni renunță să mai facă. Știu că arăt bine, dar sunt bătrân”, a glumit el.

