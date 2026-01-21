Irina Columbeanu a împlinit 19 ani. Cum și-a petrecut ziua de naștere alături de mama ei. Monica Gabor i-a transmis un mesaj emoționant: „Cea mai profundă iubire a mea”

Irina Columbeanu a împlinit 19 ani și a ales să își petreacă ziua de naștere alături de mama ei, Monica Gabor. Cele două au făcut o mulțime de activități împreună, s-au bucurat una de compania celeilalte și au imortalizat momentele speciale de pe străzile din New York. Totodată, Monica Gabor i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, prin care și-a exprimat iubirea și aprecierea față de ea.

Irina Columbeanu, zi de naștere la New York alături de mama ei

Irina Columbeanu s-a născut într-o familie bună și este obișnuită cu un stil de viață de lux. Deși tatăl ei, rămas în România, a pierdut toată averea și acum locuiește la un azil, mama ei a reușit să își construiască o viață bună, în America, unde s-a căsătorit cu un om de afaceri cunoscut, cunoscut drept Mr. Pink.

Zilele trecute, Irina a împlinit 19 ani, iar ziua ei a fost plină de activități frumoase alături de Monica Gabor. Cele două s-au aflat în New York, acolo unde au petrecut timp de calitate.

Și-au început ziua la sala de fitness, apoi au mers să ia ceva de mâncare. Ulterior, cele două au mers într-o vizită la biblioteca din New York și au continuat să se bucure de oraș.

După câteva ore de mers pe jos, au ajuns în Central Park, unde s-au distrat și au filmat un moment simpatic împreună.

„Mai întâi, am fost la sală cu mama mea și după ne-am înfofolit, ningea, am ales să mâncăm bagels (…) Apoi la bibliotecă, ne-am plimbat pe acolo. După, am mers două ore și jumătate prin zăpadă să ajungem la Central Park și a fost atât de frumos și de magic. Ne-am plimbat și pe acolo și ne era foarte frig, ne simțeam ca la Predeal”, a spus Irina Columbeanu, pe TikTok.

Ziua s-a încheiat cu cele două mergând la trei restaurante din New York, unde adolescenta și-a serbat ziua de naștere alături de mama ei.

Monica Gabor, mesaj emoționant pentru fiica ei

De ziua Irinei, Monica Gabor a postat o urare emoționantă pentru fiica ei, pe care a numit-o „cea mai mare minune a mea”.

„Din momentul în care ai intrat în viața mea, mi-ai schimbat inima pentru totdeauna. Ești cea mai mare minune a mea, cea mai profundă iubire a mea, cea mai mare bucurie a mea.

Să te văd cum crești și devii o femeie frumoasă, puternică, bună și inteligentă care ești astăzi îmi provoacă emoții pe care nici măcar nu le pot exprima în cuvinte. Porți lumină oriunde te duci și mă înveți în fiecare zi ce înseamnă cu adevărat iubirea necondiționată”, a scris Monica Gabor, pe Instagram.

