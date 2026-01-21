  MENIU  
Iulia Albu, șocată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?"

Iulia Albu, șocată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?”

Adelina Duinea
Actualizat 21.01.2026, 13:51

Iulia Albu a fost uimită de factura ei uriașă la gaz. Vedeta și-a cumpărat anul trecut o casă istorică în București.

Iulia Albu, șocată de factura ei uriașă la gaz

Iulia Albu, cunoscută pentru stilul ei excentric, a dezvăluit cât i-a venit factura la gaz. Fashion editorul a fost uimită de suma pe care o are de achitat, care depășește cu mult salariul minim pe economie, în valoare de aproximativ 2.574 de lei net.

„Îți vine factura la gaze 3.600 ron… Oare este o glumă?”, a scris Iulia Albu în mediul online. Această situație scoate în evidență impactul economic al scumpirilor asupra românilor, indiferent de statutul social.

Iulia Albu și-a cumpărat o casă istorică în București

În prezent, Iulia Albu este în plin proces de restaurare a casei sale istorice din București. Anul trecut, vedeta TV a cumpărat un etaj din clădirea listată inițial la vânzare pentru suma de 1.200.000 de euro.

„Interioarele sunt fastuoase, dar necesită renovări atente. Toate spațiile vor fi amenajate respectând intenția inițială a constructorului casei cu protejarea elementelor de decor interior și restaurarea lor de către specialiști în domeniu.

Am păstrat toate sobele. Casa are trei sobe de patrimoniu, iar în prezent sunt în curs de restaurare. Toate camerele au înălțimea de 4 metri, iar una va fi dedicată dressingului. Îmi propun să fie suficient de încăpător pentru toate lucrurile pe care le dețin. Se lucrează la acest proiect și cu siguranță va fi un spațiu de poveste, pe care o să-l vedeți cu siguranță când o să fie gata”, spunea Iulia anul trecut, pentru Cancan.ro.

În plan personal, fashion editorul, care are o fiică de 16 ani, Mikaela, din fosta căsnicie cu designerul de pantofi Mihai Albu, a fost surprinsă recent alături de partenerul ei, Mike. După mai multe despărțiri și împăcări, cei doi par să-și fi dat o nouă șansă. La finalul lunii decembrie 2025, cuplul a fost văzut plimbându-se prin parc.

Foto: Instagram

