Ioana Picoș din „La Bloc" este însărcinată cu al treilea copil. Actrița a spus dacă va avea băiat sau fată

Adelina Duinea
.

Ioana Picoș a anunțat luni, 19 ianuarie, că este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Cu această ocazie, actrița din „La Bloc” a dezvăluit și sexul bebelușului.

Ioana Picoș, „Gina” din serialul „La Bloc”, însărcinată din nou

Ioana Picoș, cunoscută pentru rolul Ginei din serialul „La Bloc”, a anunțat că este însărcinată cu cel de-al patrulea copil, o fetiță.

„Ianuarie 2025: Robert: «Ioana, aș vrea să te scot la o întâlnire.»

Ianuarie 2026: Fiica noastră: «Hei, mami și tati, vă invit la o întâlnire în primăvara asta»”, a scris Ioana Picoș în mediul online.

Postarea Ioanei are sute de aprecieri și zeci de comentarii cu felicitări. „Ce???? Wooooow. Felicitări!!!”, a transmis Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei.

Actrița și Robert Teiș s-au căsătorit în vara anului trecut, iar anul acesta vor deveni părinți. Într-una dintre imaginile publicate de Ioana apar mâna ei stângă, cu inelul de logodnă și verigheta, și mâna lui stângă, cu verigheta, așezate pe ecografia bebelușului lor.

A divorțat cu scandal de fostul soț

În 2019, Ioana Picoș a divorțat de fostul soț, Mihai Făgădaru, după cinci ani de căsnicie. Din mariajul lor au rezultat doi copii, gemenii Ioan și Sava. La momentul divorțului, bărbatul a acuzat-o pe Ioana de infidelitate, iar ea l-a acuzat pe el că nu plătește pensie alimentară copiilor lor.

Mihai Făgădaru, antivaccinist și susținător vocal al Dianei Șoșoacă, a murit în 2021, la 43 de ani, bolnav de Covid-19.

Foto: Instagram

