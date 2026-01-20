Ioana Picoș din „La Bloc” este însărcinată cu al treilea copil. Actrița a spus dacă va avea băiat sau fată

Postarea Ioanei are sute de aprecieri și zeci de comentarii cu felicitări. „Ce???? Wooooow. Felicitări!!!”, a transmis Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei.
Actrița și Robert Teiș s-au căsătorit în vara anului trecut, iar anul acesta vor deveni părinți. Într-una dintre imaginile publicate de Ioana apar mâna ei stângă, cu inelul de logodnă și verigheta, și mâna lui stângă, cu verigheta, așezate pe ecografia bebelușului lor.
În 2019, Ioana Picoș a divorțat de fostul soț, Mihai Făgădaru, după cinci ani de căsnicie. Din mariajul lor au rezultat doi copii, gemenii Ioan și Sava. La momentul divorțului, bărbatul a acuzat-o pe Ioana de infidelitate, iar ea l-a acuzat pe el că nu plătește pensie alimentară copiilor lor.
Mihai Făgădaru, antivaccinist și susținător vocal al Dianei Șoșoacă, a murit în 2021, la 43 de ani, bolnav de Covid-19.
