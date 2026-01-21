Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Tudor Chirilă. Președintele PSD contestă prezența artistului în comitetul pentru legile Justiției: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României?”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, contestă prezența artiștilor Tudor Chirilă și Marius Moga în comitetul pentru legile justiției. Șeful Camerei Deputaților a pus sub semnul întrebării competența lor în domeniul juridic.

Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Tudor Chirilă

Care este rolul artiștilor și influencerilor în deciziile privind legile justiției? Aceasta este întrebarea care a stârnit controverse aprinse în spațiul public, mai ales după ce numele lui Tudor Chirilă și Marius Moga au fost asociate cu componența unui comitet pentru modificarea legislației din justiție.

Subiectul a fost abordat în ediția de marți a emisiunii „Ai Aflat!” de la Gândul, unde jurnalistul Ionuț Cristache i-a adresat întrebări directe lui Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Grindeanu a criticat dur includerea unor persoane fără pregătire juridică în astfel de dezbateri cruciale pentru statul de drept.

„Acel comitet, și nu vreau să trimit în derizoriu, care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate. Există un anumit circuit și nu doar în țara asta, peste tot în lume legile se fac în Parlament”, a afirmat președintele Camerei Deputaților.

Decizia recentă a Curții de Apel București, care a respins solicitarea avocatei Silvia Uscov de a suspenda hotărârea privind constituirea comitetului, a alimentat și mai mult dezbaterile. Judecătorii au motivat că avocata nu avea calitate procesuală, o situație similară cu cea a Coaliției pentru Apărarea Statului de Drept, care a primit un răspuns negativ din partea aceleiași instanțe cu câteva zile înainte.

Președintele PSD critică modul în care s-a format comitetul

În cadrul emisiunii, Grindeanu și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care a fost format acest comitet, considerând că nu se justifică prezența unor persoane publice fără expertiză juridică în dezbateri legislative.

El a subliniat că legile, mai ales cele care afectează sistemul judiciar, trebuie să fie elaborate și discutate de profesioniști din domeniu.

Moderatorul Ionuț Cristache a ridicat o întrebare care a răscolit și mai mult spiritele: „Cum discută Marinescu cu Chirilă? Chirilă îl dă afară și-l admonestează pe loc?”

La această întrebare, liderul PSD a răspuns scurt: „Nu știu. Habar n-am care-i expertiza lui”.

Inițiativa de a include artiști și personalități publice în componența comitetului pentru legile justiției a împărțit societatea în două tabere. Susținătorii consideră că implicarea societății civile este esențială pentru un proces democratic, în timp ce criticii, printre care și Grindeanu, cer ca astfel de dezbateri să fie lăsate pe mâna specialiștilor.

Sursă foto: Hepta

