Gino Iorgulescu, prima apariție publică după scandalul fiului său. Cum a fost fotografiat. Accesoriul de 55.000 € a stârnit reacții

După săptămâni întregi în care numele familiei Iorgulescu a dominat spațiul public, președintele LPF, Gino Iorgulescu, a fost surprins pentru prima dată în București. Apariția sa vine pe fondul scandalului reaprins de fiul său, Mario, ale cărui declarații, live‑uri și comportamente au generat un val uriaș de reacții. Deși presiunea mediatică este uriașă, Gino a ales tăcerea, iar imaginile surprinse în Capitală spun totul despre starea în care se află.

Cum a fosat surprins pe străzile Capitalei

Gino Iorgulescu a fost fotografiat de paparazzi Cancan conducând un Lexus, vizibil încruntat și grăbit. Îmbrăcat simplu, în blugi și sacou negru, acesta a coborât din mașină și a mers cu pași apăsați printre nămeții de pe trotuar, evitând contactul vizual și refuzând orice dialog cu presa.

În ciuda discreției sale, un element a atras atenția: ceasul de lux purtat la încheietura mâinii. Gino Iorgulescu avea un Ulysse Nardin Marine Diver Chronometer, un model cu carcasă din aur roz de 18K și curea albastră, evaluat la aproximativ 55.000 de euro.

Contrastul dintre apariția sobră și accesoriul extravagant a fost remarcat imediat, mai ales în contextul scandalului care a pus familia în centrul atenției.

Scandalul reaprins de Mario Iorgulescu

Apariția lui Gino vine la scurt timp după ce Mario Iorgulescu a acordat un interviu în care a vorbit despre accidentul din 2019, consumul de alcool și droguri, problemele sale psihice și chiar despre copilăria sa. În declarațiile sale, Mario a susținut că tatăl său l-ar fi introdus în lumea petrecerilor încă de la 13 ani.

La scurt timp, Gino Iorgulescu a transmis un comunicat ferm, în care a respins afirmațiile fiului său și a explicat că Mario nu se afla într-o stare mintală care să îi permită să ofere un interviu coerent.

„Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide”, a transmis Gino Iorgulescu.

Haosul din Italia: live‑uri incoerente, declarații șocante și intervenția carabinierilor

După interviu, Mario a fugit din clinica din Italia unde era internat. În zilele următoare, a apărut în mai multe live‑uri pe TikTok, cu berea și țigara în mână, lansând acuzații incoerente și comentarii la adresa familiei lui Dani Vicol, victima accidentului din 2019.

Comportamentul său a stârnit reacții dure, iar fragmentele din live‑uri au devenit virale, amplificând presiunea publică și îngrijorările privind starea sa psihică.

În tot acest timp, Gino Iorgulescu, împreună cu carabinierii, l-a căutat prin Italia pentru a-l readuce în clinica unde urma tratament.

După ce a fost găsit, Mario a revenit cu un mesaj video în care a explicat că a fost preluat de carabinieri și reinternat. În același clip, și-a cerut scuze pentru declarațiile făcute în perioada în care nu era sub tratament.

„Au venit carabinieri, m-au luat și acum sunt iar sub tratament și acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul și să vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă nici pe viitor dacă mă mai apucă vreo criză sau ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt așa”, a spus Mario.

Foto – Facebook / capturi video

