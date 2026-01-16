Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu, prima reacție după ce Mario Iorgulescu l-a acuzat că a consumat substanțe interzise: „Am discutat și cu tatăl meu”

Cătălin Țociu, fiul lui Romică Țociu, răspunde acuzațiilor lui Mario Iorgulescu privind consumul de substanțe interzise. El neagă ferm, declarând că afirmațiile nu au nicio bază reală.

Cătălin Țociu dezminte acuzațiile lui Mario Iorgulescu

Cătălin Țociu, fiul cunoscutului actor de comedie Romică Țociu, a oferit un răspuns ferm la declarațiile recente ale lui Mario Iorgulescu. Cătălin a dezmințit acuzațiile legate de consumul de substanțe interzise, spunând despre acestea că sunt complet nefondate.

„Aceste afirmații făcute de Mario nu sunt fondate pe absolut nimic real și palpabil. Tocmai de aceea nici nu am ieșit public și nici nu aveam de gând. Nu am avut nici măcar timp să-mi consum energia cu niște chestii care sunt nefondate. Mie chiar îmi pare rău pentru situația lui și tot ce se întâmplă.

Noi nu am mai vorbit de foarte mult timp, chiar de atunci, când l-am invitat la botezul fiului meu, nu ne mai văzusem de aproximativ trei ani de zile. Iar acolo, la botez, am apucat să vorbesc cu el când a venit, când l-am întâmpinat, și chiar m-am bucurat că a venit, pentru că, așa cum v-am spus, nu-l mai văzusem de trei ani de zile. Am avut timp, pentru că au fost foarte mulți invitați, cred că în jur de două minute, nu doar cu el, ci cu toți invitații, fiind foarte mulți”, a declarat Cătălin Țociu, pentru Spynews.ro.

„Am o familie frumoasă de care trebuie să am grijă”

Cătălin, cunoscut publicului datorită participării sale la America Express, alături de tatăl lui, dar și la Chefi la cuțite pe cont propriu, este un familist convins pasionat de gastronomie. Tatăl a doi copii, el administrează o pizzerie și spune că pune preț pe valorile care definesc o viață echilibrată. În fața acuzațiilor, el a explicat că ceea ce contează sunt faptele și alegerile personale, nu vorbele altora.

„Acum, știți cum este, toată lumea poate face orice afirmație, contează ce faci tu și ce arăți că faci în continuare, asta mi se pare cel mai important. Am o familie frumoasă de care trebuie să am grijă, pentru care muncesc în fiecare zi. Îl am pe tatăl meu, pe care nu îl pot dezamăgi niciodată și nu l-am dezamăgit niciodată și pot spune că sunt mândru de acest lucru.

Eu, din ce am văzut la televizor, la alți oameni, în filme, când ai alte activități, de genul acesta, ai un anumit comportament, anumite activități, ai cercul tău de prieteni… Când am fost surprins, de fiecare dată când s-a întâmplat ceva, a apărut în presă și la televizor. Chestia aceasta nu știu cum ai putea să o ascunzi. Cumva trebuia să reiasă de undeva aceste lucruri”, a explicat Cătălin.

„Fiecare își alege drumul în viață și prioritățile”

De asemenea, el a elucidat relația cu Mario Iorgulescu, precizând că drumurile lor s-au despărțit firesc, fără conflicte sau tensiuni. Cătălin a explicat că fiecare și-a urmat propriul drum și că nu există resentimente între ei.

„Eu și Mario nu ne-am certat niciodată, nu am avut divergențe, doar că drumurile noastre s-au dus pe căi diferite, atât cât. Nu suntem certați, nu am avut nicio discuție contradictorie, Doamne ferește. Însă, știți cum este, la un moment dat drumurile se despart, prietenii din copilărie o iau fiecare pe drumul lui, pentru că fiecare își alege drumul în viață și prioritățile, și viața cum vrea să și-o trăiască.

Nu sunt supărat pe el, de aceea nici nu am ieșit să fac declarații. Nu a fost ceva care să mă fi interesat atât de mult. Am discutat și cu tatăl meu și am ajuns amândoi la aceeași concluzie: că nu are niciun sens să ne zbatem sau să dezmințim ceva, să ies să demonstrez ceva. În plus, subiectul problemei este altul, nu afirmațiile legate de mine”, a concluzionat fiul lui Romică Țociu.

Foto: Instagram

