Gabriela Cristea, schimbată radical după ce a slăbit considerabil. „Mănânc foarte puțin!” Cum arată acum

Gabriela Cristea a reușit să își surprindă fanii cu o transformare vizibilă, după o perioadă în care a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe familie și pe propria stare de bine.



Prezentatoarea TV a publicat recent un videoclip în care probează mai multe ținute, iar imaginile au atras imediat atenția datorită siluetei mult mai suple și a tonusului vizibil îmbunătățit. Schimbarea ei de look nu este doar estetică, ci reflectă un proces amplu de reechilibrare personală.

Transformarea Gabrielei Cristea

După ani întregi în televiziune, Gabriela Cristea a decis la începutul anului trecut să ia o pauză și să își acorde timp pentru ea însăși. Vedeta a vorbit deschis despre faptul că ritmul intens de muncă, lipsa pauzelor și instalarea menopauzei au dus la fluctuații de greutate. Odată cu retragerea din televiziune, a început să facă schimbări simple, dar constante, în alimentație și în stilul de viață. Rezultatele sunt acum evidente, iar imaginile recente arată o Gabriela mai suplă, mai energică și mai încrezătoare.

Vezi în GALERIA FOTO cum arată Gabriela Cristea de când a slăbit spectaculos.

Cum a reușit să slăbească

Gabriela Cristea a explicat că nu a urmat diete drastice și nici nu a apelat la un nutriționist. A învățat să își asculte corpul, să nu mai mănânce excesiv și să își adapteze mesele în funcție de nevoile reale ale organismului. Schimbările au venit treptat, iar vedeta a preferat să nu transforme procesul într-un subiect public, ci să lucreze discret, în ritmul ei.

„Eu, de exemplu, acum mânânc foarte puțin. (…) Eu fac exerciții foarte multe, că nu trebuie să mănânci cât ai în farfurie. La exterior este o presiune, pentru că o pun ei. Depinde cum tratezi tu situația. Eu știu foarte bine cine sunt. Oricum, acum am pierdut destul de multe kilograme și sunt în proces de a pierde”, a declarat vedeta, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cristea a mai precizat că problemele ei cu kilogramele au apărut în pandemie.

„Pe mine m-a dat peste cap pandemia. A fost un șoc. A avut și părți foarte bune, dar și părți negative. Din cealaltă perspectivă, a faptului că am stat împreună, că am fost casnici, că am stat cu copiii, că am făcut diverse chestii pe acasă. Am pierdut frâiele. Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii. Eu știu cine sunt, știu de ce am ajuns în situația asta și știu și cum să ies acum din toată situația asta”, a mai spus Gabriela Cristea.

Citeşte şi: Gabriela Cristea a răbufnit, după ce mai mulți fani au criticat-o. I-a luat la rând și le-a dat peste nas: „Am și eu un comentariu de făcut”

Citeşte şi: Gabriela Cristea așa cum nu ai mai văzut-o. Pictorialul inspirat de Amy Winehouse care nu a fost publicat integral

Citeşte și: Gabriela Cristea, mesaj pentru Cătălin Măruță, după anularea emisiunii „La Măruță” de la Pro TV: „Știu exact cum ai ajuns la această decizie”

Citeşte şi: Cum arăta Gabriela Cristea în tinerețe. Imagini rare cu fosta prezentato are de televiziune

Reacțiile fanilor și criticile neașteptate

Deși majoritatea urmăritorilor au lăudat schimbarea ei, Gabriela Cristea a avut parte și de comentarii răutăcioase. Unele persoane au criticat-o pentru faptul că nu avea manichiura făcută într-un videoclip. Vedeta a reacționat cu sinceritate pe Instagram, explicând că nu îi este rușine să se afișeze natural și că trecuse prin tratamente care nu îi permiteau să își facă unghiile. A transmis atunci un mesaj clar despre autenticitate și acceptare:

„Zilele trecute am făcut un video în care mi se vedeau mâinile și am primit foarte multe critici ca nu am manichiura făcută. Ce vreau să spun este ca mie nu îmi este rușine cu mâinile mele nemanichiurate și muncite. Pe de altă parte mie îmi place mult să am manichiură îngrijită, dar am avut din nou câteva probleme și am făcut ceva tratamente. Din această cauză, nu am niciun stres să-mi arăt mâinile așa cum sunt. Dar o să vină soarele și pe strada mea… curând!”

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News