Gabriela Cristea a răbufnit, după ce mai mulți fani au criticat-o. I-a luat la rând și le-a dat peste nas: „Am și eu un comentariu de făcut”

Gabriela Cristea are deja experiență cu activitatea din mediul online și cu valurile de comentarii negative. De data aceasta, vedeta nu s-a mai putut abține și i-a luat pe fiecare în parte, răspunzându-le. Iată ce le-a transmis prezentatoarea.

Gabriela Cristea, mesaj pentru cei care o critică

Gabriela Cristea este foarte activă în mediul online și primește constant o mulțime de comentarii, atât pozitive, cât și negative.

Recent, ea a postat o rețetă pe pagina soțului ei, Tavi Clonda. Cu toate că artistul este foarte plăcut de comunitatea lui, oamenii au schimbat registrul când au văzut-o pe Gabriela Cristea pe contul lui.

Tavi Clonda a fost și el taxat rapid de fani, în urma clipului postat. Ca răspuns, Gabriela Cristea a postat un clip pe pagina ei de Instagram în care le-a răspuns oamenilor care au reacționat negativ la adresa postării de pe pagina soțului ei.

„Și eu pot să îi iau în vizor pe hateri și să fac comentarii la ce spun ei, diferența este că eu am să-mi păstrez decența și bunul simț sau…cum e să crezi că doar tocana cu rantas e cea mai bună mâncare din lume. Enjoy!”, a fost descrierea pe care a pus-o Gabriela Cristea la clipul postat.

Ea a explicat că nu intenționa să facă un clip video, dar felul în care oamenii au reacționat a determinat-o să ia măsuri.

„N-am mai făcut un video de mult timp. Probabil nu l-aș fi făcut nici pe acesta foarte curând, însă a făcut Tavi zilele trecute o postare despre un fel de mâncare pe care l-am făcut eu.

Comentariile au fost incredibile și nu în sensul pozitiv. Voiam să vorbim puțin despre comentariile acestea și mai ales despre cei care își permit să comenteze niște lucruri care, evident, nu au nicio legătură cu realitatea. Pentru cei care o să îmi spună că dragă, dacă postezi în social-media, asumă-ți și criticile, am și eu un comentariu de făcut: criticile sunt constructive. Răutățile rămân răutăți!”, a transmis prezentatoarea.

Ce le-a transmis criticilor

Gabi Cristea a luat la rând câțiva dintre internauții care i-au comentat negativ la postare și s-a uitat pe conturile lor și la fotografiile acestora.

Vedeta a observat că unul dintre comentarii era scris cu greșeli, așa că a făcut o glumă.

„Pentru limba română, apasă tasta 1”.

Ea a intrat pe profilul internatei și a făcut comentarii ironice.

„Sunteți foarte frumoasă, doamnă. Să vă dea Dumnezeu sănătate”, a comentat Gabriela Cristea ironic, la adresa femeii.

Ea i-a luat la rând pe mai mulți internauți și în final le-a transmis tuturor urmăritorilor un mesaj.

„Important este să știm cine suntem și ce valoare avem. De înjurături ne-am săturat”, a spus Gabriela Cristea.

