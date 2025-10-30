Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o Italia: „Are aproape 100 de ani”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat o casă de vacanță în Italia. Cuplul a făcut turul locuinței aflate în paragină în prezent.

Primele imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o Italia

Gabriela Cristea (51 de ani) și Tavi Clonda (46 de ani) au investit într-o locuință pe coasta de est a Italiei. Perechea plănuiește să transforme imobilul într-o casă de vacanță.

Entuziasmați de pasul pe care l-au făcut, artistul și fosta prezentatoare TV au făcut turul casei lor din Italia, oferind detalii despre regiunea în care se află aceasta.

„În spatele meu este o casă superbă, care se va transforma, la un moment dat, în căminul nostru de vacanță. În vară am căutat o grămadă de case, aici pe coasta de est a Italiei, pentru că am vrut să combinăm. Inițial, am vrut să mergem în Toscana, dar nu aveam marea atât de aproape, și atunci am descoperit regiunea aceasta, Abruzzo, care e o combinație între Toscana și are și mare”, a spus Gabriela Cristea, în mediul online.

Câte camere are casa

Casa cumpărată de Gabriela și de Tavi n-a mai fost locuită de jumătate de secol și are aproape un secol de existență. „Are o valoare destul de mare istorică, în sensul că este destul de veche. N-a fost locuită de 50 de ani și are aproape 100 de ani”, a spus Gabriela Cristea.

Intrarea principală a casei dă către un hol în care se află scara spre etaj. De la foștii proprietari, Gabriela și Tavi au primit și câteva piese de mobilier din lemn masiv pe care le vor recondiționa.

La parter, perechea va amenaja un living. Pentru a face acest lucru, vor fi nevoiți să demoleze acea parte a casei. „Asta, din păcate, nu poate fi salvată, dar o vom reconstrui pe același volum. Soțul este cu treabă, eu cu entuziasmul”, a spus Gabriela.

La etaj, casa cuplului are patru camere spațioase și o terasă cu priveliștea către curtea din față a casei și oraș. „Sunt camerele foarte mari, dar trebuie refăcute complet”, a explicat fosta prezentatoare TV.

Ce a spus Gabriela Cristea despre costul casei din Italia

Soții Clonda au primit sute de mesaje de felicitări după ce au anunțat că și-au luat casă în Italia. Curiozitatea principală a admiratorilor a fost cât a costat locuința. Internauții s-au întrebat dacă Gabriela și Tavi au profitat de inițiativa italiană „case la 1 euro”, prin care poți cumpăra proprietăți abandonate în sate mici, la un preț simbolic, pentru a le revitaliza.

„E o casă cumpărată, cele de un euro sunt efectiv niște ruine, iar statul impune niște condiții incredibile”, a explicat Gabriela Cristea.

Fosta prezentatoare TV spune că va oferi mai multe detalii despre pașii pe care ea și soțul ei i-au urmat pentru a-și îndeplini visul de a avea o casă de vacanță în Italia. Astfel, Gabriela speră să inspire și ajute alți oameni care vor să facă și ei acest pas.

„A fost o seară plină de bucurie și speranță, a fost incredibil de frumos! Simplitatea momentului și bucuria familiei mele au fost fără egal. Azi am citit mesajele de la voi și mi-au dat lacrimile când am simțit bucuria și susținerea voastră pentru noi”, a mai spus Gabriela, pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu din septembrie 2013 și împreună au două fiice, Victoria și Iris.

