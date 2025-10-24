Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că fiicele ei au conturi pe Instagram: „Nu le obligăm”

Gabriela Cristea le-a făcut conturi pe Instagram fetițelor sale, iar fanii au reacționat imediat, criticând-o pentru această decizie. Prezentatoarea le-a răspuns oamenilor și i-a asigurat că nu le obligă pe fetițe niciodată să facă poze. Iată ce a avut de spus Gabi Cristea despre subiect.

Gabriela Cristea le-a deschis conturi de Instagram fetițelor sale: „Nu le obligăm să facă poze”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împreună două fiice frumoase pe care le cresc cum știu mai bine. Cei doi le-au deschis fetițelor conturi de Instagram pe care ei înșiși le gestionează și nu le obligă niciodată să facă poze. Prezentatoarea Tv a spus că decizia de a își expune copiilor ar trebui să aparțină părinților.

Victoria Bella Margot de 8 ani și Iris Thea Selena, de 6 ani, au deja conturi pe Instagram. Cele două fetițe au parte de o copilărie frumoasă și cresc într-un mediu liber, dar atent controlat de părinții care încearcă să le ofere tot ce au mai bun.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au mărturisit că le-au deschis celor două fiice conturi pe Instagram pe care ei le administrează și spun că nu sunt împotriva expunerii copiilor în mediul online, dacă aceasta este făcută într-un mod controlat.

„Au și ele Instagram”, a spus Tavi Clonda.

„Sunt gestionate de părinți’, a menționat Cătălin Măruță.

Gabriela Cristea a spus că este de acord cu părinții care aleg să își expună copiii pe internet, dar și cu cei care evită acest lucru.

„Fie că alegi să-ți expui copiii, fie că alegi să nu ți-i expui, eu cred că e bine și, și. Depinde cum alegi să faci chestia asta. Eu sunt mândră de familia mea și am mers pe principiul că e ok. (…) De ce să mă ascund?’, a explicat Gabriela Cristea, iar soțul ei a completat: „Dacă copiii tăi sunt talentați sau fac ceva frumos”.

Gabriela Cristea a ținut să explice oamenilor că niciodată nu își obligă fetițele să facă poze.

„Mai e încă o chestie la noi, cred că și la tine e valabil. Niciodată nu le obligăm să facă poze’, a spus prezentatoarea.

Ce sfaturi a dat Tavi Clonda tinerilor

Soțul Gabrielei Cristea le-a spus tinerilor să își urmeze pasiunea cu orice preț, dând dovadă de perseverență pentru a reuși. Cântărețul le-a spus că succesul vine când știi ce vrei să faci și când muncești constant pentru a îți îndeplini visul. El a dat propriul exemplu, spunând că și-a dorit mereu să cânte.

„Ei sunt puțin mai bulversați decât noi. În primul rând, eu le-aș spune să găsească ce vor să facă. Eu am știut tot timpul că vreau să cânt, niciodată nu m-am îndoit. Să-și găsească nișa și să meargă până în pânzele albe. Și încă un sfat – să-și crească social media, indiferent de domeniu. Poți să încerci tu să-ți faci promovarea ta. Și, bineînțeles, să te înconjori de persoane pozitive’, a declarat Tavi Clonda.

