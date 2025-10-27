Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani. Cum a sărbătorit evenimentul: „Fericită și împlinită”

Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani pe 26 octombrie. Ea se poate considera o femeie împlinită pe toată planurile. Este mama a două fetițe minunate, are un soț care o iubește și o carieră frumoasă. Vedeta a făcut public un mesaj cu ocazia zilei sale de naștere.

Gabriela Cristea, mesaj la împlinirea a 51 de ani

Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani pe 26 octombrie. Ea a împărtășit cu fanii un mesaj emoționant despre ce își mai dorește de la viață și despre cum se simte la împlinirea acestei vârste.

Citește și: Gabriela Cristea, criticată pentru că este mai mare ca Tavi Clonda. „Ai putea să-i fii mamă!” Cum a răspuns prezentatoarea

Fosta prezentatoare formează alături de Tăvi Clonda unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au împreună două fetițe și sunt mai fericiți ca niciodată.

„Nici nu îmi aduc aminte cum era la 15 ani dar stiu sigur ca sunt fericită si împlinită la cei 51 ani câți port începând de azi. Imi doresc cat mai mulți și frumoși și sănătoși sa adun.”, a fost mesajul transmis de Gabriela Cristea.

Citește și: Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gabriela Cristea: „Se poate preveni”

Vedeta nu mai apare pe micile ecrane, însă a ras în continuare o prezență obișnuită pe social media, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ceea ce face, indiferent că sunt momente în familie sau lucruri legate de afacerea ei.

Și-a certat fanii

Gabriela Cristea a avut cu ceva timp în urmă o replică dură pentru cei care o critică mereu. Era și fiica ei au mers la laborator pentru a face prăjituri și a postat aceste momente. Totuși, ea a primit câteva comentarii răutăcioase, așa că le-a scris un mesaj celor care au făcut acest lucru. Vedeta a fost foarte deranjată pentru că unii oameni cred că a luat-o pe fiica ei să facă prăjituri ca să le ducă la școală săptămână următoare.

„Am pus o postare cu fiica mea, am fost astăzi la laborator să facem prăjituri împreună și au început.. Doamne, deci nu! Eu nu vă înțeleg. De la majoritatea am primit felicitări, dar sunteți câțiva, deci de noaptea minții.

Citește și: Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că fiicele ei au conturi pe Instagram: „Nu le obligăm”

Găsiți nod în papură și unde nu este nod în papură găsiți voi. Împletiți cuvintele de așa manieră încât… Ferească Sfântul de așa ceva. (…) Mi-au scris o grămadă de deștepte că eu fac prăjituri de astăzi ca să le dau copiilor de la Victoria de la școală săptămâna viitoare, luni.

Cum puteți să aveți așa o minte creață și să vă gândiți că aș putea să fac chestia asta? Nu de alta, dar i-aș da și copilului mei să mănânce. (…)”, a spus Gabriela Cristea.

Urmărește-ne pe Google News