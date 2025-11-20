Gabriela Cristea și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o culoare specială

Gabriela Cristea a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă și a furat startul la împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o temă aparte, folosind ornamente de culoare turcoaz.

Gabriela Cristea, brad turcoaz de Crăciun

Crăciunul se apropie, iar vedetele din România încep să-și decoreze casele în spiritul sărbătorii. Printre ele se numără și Gabriela Cristea, care și-a împodobit deja bradul într-o nuanță surprinzătoare. Anul acesta fosta prezentatoare TV a optat pentru decorațiuni turcoaz, aducând o notă de eleganță și originalitate în locuința sa.

Gabriela Cristea, cunoscută pentru pasiunea sa pentru design interior, a ales cu grijă fiecare element decorativ. Bradul său de Crăciun, amplasat strategic într-un colț al casei, strălucește în nuanțe de turcoaz, completând perfect tapetul existent. Vedeta a mers până acolo încât a creat ea însăși o fundă din tul, demonstrând astfel atenția sa pentru detalii.

În casa Gabrielei Cristea, decorarea bradului este o activitate de familie. Împreună cu soțul său, Tavi Clonda, și cele două fiice ale lor, vedeta a transformat acest moment într-o experiență plină de bucurie. Ea a împărtășit cu fanii săi pe rețelele sociale imagini cu bradul împodobit, invitându-i să-și exprime propriile preferințe în materie de decorațiuni.

„Noi am împodobit bradul! Am ales turcoaz pentru anul acesta ca să se integreze cu tapetul iar funda a fost făcută din tul de mine acasă. Voi ce culoare vă faceți bradul în anul acesta? Cine mai are bradul împodobit deja?🫣🎄🎅🏻”, a afirmat Gabriela Cristea în mediul online.

Pasiunea pentru Crăciun și design a fostei prezentatoare

Gabriela Cristea nu este la prima demonstrație a pasiunii sale pentru Crăciun și decorațiuni interioare. În fiecare an, ea transformă casa într-un adevărat tărâm de basm, combinând elemente tradiționale cu accente moderne.

Pe lângă decorațiuni, vedeta este cunoscută și pentru talentul său culinar, preparând deserturi delicioase specifice sezonului.

În afara preocupărilor legate de sărbători, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut recent o achiziție importantă. Cuplul a investit într-o proprietate în regiunea Abruzzo din Italia, o casă care necesită renovare, situată pe malul mării Adriatice.

„În spatele meu este o casă superbă, care se va transforma, la un moment dat, în căminul nostru de vacanță. În vară am căutat o grămadă de case, aici pe coasta de est a Italiei, pentru că am vrut să combinăm. Inițial, am vrut să mergem în Toscana, dar nu aveam marea atât de aproape, și atunci am descoperit regiunea aceasta, Abruzzo, care e o combinație între Toscana și are și mare”, a declarat Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

Această nouă achiziție le va oferi un loc de refugiu pentru vacanțele viitoare alături de fiicele lor.

