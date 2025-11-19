  MENIU  
Pavel Bartoş, despre începutul căsniciei sale cu Anca: „Nu aveam nici paturi. Am luat de la teatru nişte bureţi pe care stăteau spectatorii" / EXCLUSIV

Pavel Bartoş, despre începutul căsniciei sale cu Anca: „Nu aveam nici paturi. Am luat de la teatru nişte bureţi pe care stăteau spectatorii” / EXCLUSIV

La televizor îl vedem mereu zâmbitor, plin de energie, omul care umple platoul cu umor și emoție. În spatele acestei imagini, însă, stă o poveste de viață construită cu multă muncă, compromisuri, iubire și, la propriu, bureți de teatru în loc de pat. Pavel Bartoş a povestit, în exclusivitate pentru Fresh by Unica, cum au fost începuturile căsniciei cu Anca, cum au trecut de la „nimic” la „acasă” și cum a învățat, pas cu pas, ce înseamnă să fii soț și tată.

Cum a cucerit-o pe Anca: „Femeia trebuie să se simtă specială”

Pavel Bartoş recunoaște că, deși Anca a simțit foarte repede că el este „bărbatul vieții ei”, pentru el lucrurile nu au fost atât de clare de la început. Nu pentru că nu ar fi plăcut-o, dimpotrivă, dar procesul de cucerire nu a fost nici rapid, nici simplu.

Actorul a ţinut să precizeze că, în generația lui, a cuceri însemna ceva, nu era doar un joc de like-uri și mesaje rapide. A înțeles repede că nu poți să te comporți cu femeia de lângă tine „la fel cum te comporți cu toate celelalte”, că ea trebuie să se simtă specială, văzută, aleasă.

„Bărbații, noi avem o chestie tare ciudată. Tot ca în orice. Și bine, cred că mi se convine. De fapt, în viață pentru tot trebuie să muncești. Pentru tot trebuie să demonstrezi ceva, că meriți, că ți se cuvine, trebuie să arăți. Trebuie să o faci în primul rând, trebuie să o faci specială pe femeia aia. Înțelegi? Adică nu poți să te comporți la fel cum te comporți cu toate celelalte. Înțelegi că nu vreau să văd toate cealalte departe. Nu, nu. Ea trebuie să se simtă că e specială. Noi trebuie să învățăm un timp să o faci pe femeia ca să se simtă specială. Că ea e. Probabil. Și într-adevăr, am descoperit în mine, a trebuit cumva, din vorba aia. Hai să văd”, ne-a spus Pavel Bartoş la Fresh by Unica.

Primii ani împreună: bureții de la teatru în loc de pat

Unul dintre cele mai emoționante momente din povestea lui Pavel Bartoş a fost descrierea începuturilor lor modeste ca familie. Nu au intrat într-un apartament perfect mobilat, cu toate lucrurile la locul lor și cu o viață aranjată. Din contră.

Când ne-am mutat în prima noastră casă, nu aveam nici paturi, nu aveam nici nici… Că știu că am luat de la teatru, erau niște bureţi pe care stăteau spectatorii. Și acelea au fost, cam pentru o lună, două, au fost primele noastre canapele„, ne-a dezvăluit actorul.

Deși titlul discuției este despre începutul căsniciei, e imposibil ca Pavel Bartoş să vorbească despre viața lui fără să ajungă la rolul de tată. Pentru el, devenirea ca soț și ca părinte merg mână în mână.

Își amintește cum vestea primului copil l-a făcut să-și reorienteze toată energia: nu doar să aibă „unde sta” și „să fie un pic mai bine”, ci să privească viața dintr-o altă perspectivă, în care centrul nu mai este propriul confort, ci binele familiei.

Eram atât de fericiţi că era casa noastră. Iar venirea realizării când vine copilul, atunci chiar poți să zici că se schimbă viața. Când devii părinte, este cea mai mare transformare, cea mai mare bucurie a mea. M-a întrebat cineva care-i cel mai frumos cuvânt de pe lume. Toată lumea zice că „te iubesc”. Dar cred că cel mai frumos pentru mine este „tata” sau „tati”. Pentru mine cuvântul ăla înglobează toată lumea asta„, ne-a mai spus Pavel Bartoş.

Pavel Bartoş a vorbit cu aceeași căldură și onestitate și despre felul în care alege să-și crească fetele. Atât el, cât și Anca, le-au oferit libertate reală: să încerce, să greșească, să-și caute propriul drum.

„Le-am zis: încercați. S-ar putea să nu fie facultatea… încerci un an, nu se întâmplă, dai la altă facultate sau faci altceva”, ne-a mai dezvăluit acesta.

Sofia, mezina familiei, la casting pentru „Crăciun cu Ramon”

Despre cea mică, actorul a povestit cu umor și emoție cum a vrut să participe la casting pentru filmul „Crăciun cu Ramon”, unde el este protagonist și producător. A ajuns până foarte departe în selecție, a înțeles pe pielea ei câtă muncă înseamnă, dar rolul a fost câștigat de o altă fetiță: „am zis că vreau să fie o chestie fair, vreau cel mai bun să câștige”.

Momentul care l-a marcat pe el, ca tată, nu a fost neapărat rezultatul castingului, ci faptul că, în loc să se concentreze pe ce are el de făcut, „se gândea cum să-i fie ei bine”. Atunci Jesús del Cerro i-a spus: „vezi cum te-ai schimbat? Ai devenit tată. Tu nu mai erai Ramon, erai tatăl care încerca să-i asigure ei confortul”.

Secretul unei căsnicii de durată?

Întrebat direct care este secretul unei căsnicii fericite și de lungă durată, Pavel Bartoş a refuzat să pozeze în guru al relațiilor. Nu a oferit rețete miraculoase, nu a vorbit despre formule perfecte. Din contră, a fost foarte sincer şi a mărturisit că: „nu știu, n-am formula. Îmi trăiesc doar viața”.

Dacă ar fi totuși să numească un element esențial, acela ar fi comunicarea. Nu într-o formulă rigidă, de manual, ci ca un proces continuu.

În interviul pentru Fresh by Unica, el a vorbit nu doar despre începuturile căsniciei cu Anca și despre rolul de tată, ci și despre cariera sa din televiziune – despre „Vocea României” și „Românii au talent” – dar și despre noul film în care joacă rolul principal și este, în același timp, producător de film: „Crăciun cu Ramon”. O poveste care, la fel ca viața lui, îmbină umorul, emoția și curajul de a porni la drum chiar și atunci când, la început, dormi pe niște bureți împrumutați de la teatru.

Mai multe puteţi afla urmărind emisiunea Fresh by Unica, atât pe canalul de Youtube: Unica.ro, cât şi pe site-ul nostru www.unica.ro.

„Crăciun cu Ramon” va rula în cinematografe începând cu data de 1 decembrie şi revine la Oradea la zece luni după încheierea filmărilor, cu proiecții speciale în avanpremieră pe 21, 22 și 23 noiembrie. Biletele au fost deja puse în vânzare și se epuizează rapid, semn al interesului crescut al publicului.

Experiența va fi completată de întâlniri cu o parte din distribuție, spectatorii având ocazia să facă fotografii și să afle detalii din culisele filmului. Printre actorii prezenți: Pavel Bartoș, Jesús del Cerro, Andreea Vasile, Bogdan Farcaș, Anastasia Haiducu, Anisia Gafton și Paul Ipate.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Denise Rifai, schimbare uluitoare. Cum arăta la începutul carierei în TV. Puțini își mai amintesc de cum apărea atunci pe sticlă iubita lui Dan Alexa / FOTO

