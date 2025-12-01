Cum a apărut Gabriela Cristea pe internet. Fanii i-au atras imediat atenția: „Sunt mâini muncite, nu mi-e rușine”

Gabriela Cristea a fost din nou în mijlocul unei controverse. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și orice postare face atrage o mulțime de comentarii, însă nu toate pozitive. De data aceasta, fanii au criticat-o pentru că a apărut cu manichiura nefăcută, iar replica vedetei le-a dat peste nas multora dintre răutăcioși. Iată cum a răspuns remarcilor.

Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că nu are unghiile făcute

Gabriela Cristea a făcut o postare pe rețelele de socializare și a stârnit din nou comentarii și critici. De data aceasta, internauții s-au luat de manichiura cu care aceasta s-a afișat recent, atrăgându-i atenția că are unghiile nefăcute.

Vedeta le-a arătat ulterior fanilor că nu are unghiile făcute și că este naturală, iar acest lucru se întâmplă cu un motiv bine întemeiat. De altfel, vedeta le-a spus criticilor că nu îi este rușine cu mâinile ei, care sunt îngrijite și naturale.

Ea a explicat de ce nu s-a dat cu ojă. Deși a recunoscut că îi plac unghiile îngrijite și manichiura profesională, Gabriela Cristea a mărturisit că momentan își lasă unghiile naturale, pentru că urmează un tratament.

„Zilele trecute am făcut un video în care mi se vedeau mâinile și am primit foarte multe critici că nu am manichiura făcută. Ce vreau să spun este că mie nu îmi este rușine cu mâinile mele nemanichiurate și muncite.

Pe de altă parte, mie îmi place mult să am manichiură îngrijită, dar am avut din nou câteva probleme și am făcut ceva tratamente. Din această cauză, nu am niciun stres să-mi arăt mâinile așa cum sunt. Dar o să vină soarele și pe strada mea… curând!”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Cu ce se ocupă Gabriela Cristea

După ce a renunțat la televiziune, Gabriela Cristea și-a deschis o cofetărie și este activă în mediul online, unde filmează rețete și le arată fanilor părți din viața ei.

Recent, ea a ținut să îi dea peste nas unei fane care a întrebat-o ce muncește mai exact. Vedeta a invitat-o să ia parte la o zi de muncă pentru a se convinge cu ce se ocupă.

„Te invit într-o zi să vezi cam ce muncesc. Știu că totul pare ușor și la îndemână, dar te invit să vezi cam câtă muncă e în spate. Îți recomand să dormi bine înainte și să-ți iei porția de râs nesimțită, pentru ca după sigur nu o să mai ai putere nici măcar să rânjești. Te aștept oricând vrei tu, trezirea este la 6:20“, i-a răspuns Gabriela Firea internauți curioase.

