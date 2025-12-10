Cum arăta Gabriela Cristea în tinerețe. Imagini rare cu fosta prezentatoare de televiziune

Gabriela Cristea este una dintre cele mai longevive personalități de televiziune. Cu o carieră de peste 25 de ani, vedeta continuă să fie una dintre favoritele telespectatorilor, cu toate că în ultima perioadă și-a mutat activitatea în mediul online. Deseori, aceasta mai publică câte o imagine din tinerețe pe rețelele sociale, spre încântarea fanilor.

Cum arăta Gabriela Cristea în tinerețe

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, cu o carieră de peste două decenii. Debutul său în televiziune a avut loc în 1994, când a prezentat concursul Eurovision. Ulterior, emisiunea „Noră pentru mama” i-a consolidat poziția în rândul telespectatorilor.

Deși a renunțat pentru o vreme la televiziune, aceasta a revenit acum pe micile ecrane, în juriul concursului „Cozonacul de aur” din cadrul emisiunii „La Măruță”. Însă, mult mai activă este pe rețelele sociale, unde comunică în mod constant cu fanii ei și cărora le mai arată, din când în când, câte o fotografie din tinerețea ei.

Vedeta nu s-a schimbat foarte mult de-a lungul anilor, păstrându-și trăsăturile fine și frumoase, iar la fiecare apariție primește numeroase complimente.

Într-un interviu mai vechi, vedeta a declarat că a fost pionieră în divertismentul din România.

„Îmi aduc aminte că prezentam o emisiune matinală, „Buna dimineața România”, alături de Eugen Chiticariu! Pe atunci, nu existau în post Mircea Badea, Teo și nici Mihaela Rădulescu, ei au ajuns acolo mult mai târziu. Eu am fost cea care am bătătorit prima calea divertismentului și mă bucur că am făcut acest lucru”, a mărturisit Gabriela Cristea, conform Wowbiz.ro.

Vedeta a subliniat că începuturile au fost dificile, dar pline de satisfacții.

„A fost greu la început, dar și frumos, am făcut multe sacrificii. La vremea respectivă, nu ne gândeam la bani sau la glorie, ci pur și simplu, doream să ne iasă cât mai bine show-ul”, mai spunea ea.

Imaginea cu care a stârnit un val de reacții

Deși obișnuiește să publice imagini cu ea cât mai naturală, Gabriela Cristea și-a modificat de curând o fotografie, lucru care nu a fost deloc pe placul urmăritorilor ei din mediul online.

După ce s-a prezentat în platoul lui Cătălin Măruță, fosta prezentatoare a emisiunii „Mireasa. Capriciile iubirii” și-a anunțat revenirea în televiziune. Însă imaginile pe care le-a publicat imediat după filmări pe pagina sa personală de Instagram au declanșat multe controverse.

Și asta pentru că fotografiile publicate erau total diferite față de imaginea văzută de oameni la televizor. Oamenii au fost de părere că filtrele folosite au schimbat-o total, denaturând complet realitatea.

„Mai avea puțin și se transforma în Megan Fox”, „Numai părul și inelul au rămas la fel”, au comentat internauții.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arăta Gabriela Cristea în tinerețe

