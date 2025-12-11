Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri

Vila de lux din Izvorani, odinioară reședința lui Irinel Columbeanu, s-a transformat într-o ruină înfricoșătoare după incendiul din 2020. Imagini recente surprinse noaptea dezvăluie o atmosferă de film de groază.

Vila de lux a lui Irinel Columbeanu, acum o ruină înfricoșătoare

Vila de lux din Izvorani, care a fost odată simbolul opulenței și al rafinamentului, trăiește acum un destin sumbru. Fosta reședință a milionarului Irinel Columbeanu, transformată în ruină după incendiul devastator din 2020, a devenit un loc înfricoșător, mai ales pe timp de noapte.

Această proprietate a fost martora unor vremuri de glorie, când Columbeanu și Monica Gabor se bucurau de un stil de viață extravagant și de o locuință dotată cu cele mai moderne facilități și opere de artă valoroase.

În urma incendiului care a mistuit vila în doar câteva ore, acoperișul a fost complet distrus, iar interiorul a fost transformat într-un peisaj dezolant. La momentul respectiv, pompierii au luptat timp de nouă ore pentru a stinge flăcările, însă pagubele au fost ireparabile. Astăzi, această locuință, care nu mai aparținea lui Columbeanu la momentul tragediei, este un loc care pare desprins dintr-un film de groază.

Imagini recente, distribuite pe platforma TikTok, dezvăluie detalii cutremurătoare despre starea actuală a vilei. Filmările realizate pe timp de noapte arată o atmosferă apăsătoare: podelele scârțâie, vântul șuieră printre pereții goi, iar mobilierul distrus și acoperit de praf completează tabloul înfricoșător. Spațiul, odată plin de viață și eleganță, a devenit acum un decor perfect pentru un scenariu de groază.

Citește și: Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink și ce relație avea cu Irinel Columbeanu: „Nu trebuie să impresionez pe nimeni”

Citește și: Irina Columbeanu, adevărul despre relația dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. Cum a decurs, de fapt, prima lor întâlnire: „Când aveam 9 ani, am venit împreună în America” / Exclusiv

Planurile de sărbători ale fostului afacerist

Între timp, Irinel Columbeanu și-a schimbat complet stilul de viață. Acesta locuiește de ceva vreme într-un azil din Ghermănești, unde își petrece zilele alături de ceilalți rezidenți.

Potrivit Wowbiz, sărbătorile de iarnă îl vor găsi pe fostul milionar în mijlocul unei atmosfere calde și primitoare, alături de cei de la azil.

„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere, prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari, pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă, caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri. Mezelurile și sarmalele le vom găti din carne de porc cumpărată de la o fermă, totul este sănătos. Avem și un bucătar, care prepară aceste bunătăți, nu le cumpărăm. Eu le gust primul, vreau mereu să mă asigur că este totul perfect, și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați”, a dezvăluit directorul azilului, Ion Cassian.

Citește și: Irina Columbeanu susține că tatăl ei suferă de Alzheimer. Irinel Columbeanu nu a vrut să își accepte boala: „Diagnosticul a fost confirmat”

Citește și: Maria Buză și George Pătrașcu se pregătesc pentru nunta de argint: „Acesta este secretul”

Transformarea vieții lui Irinel Columbeanu este una dramatică. De la un stil de viață extravagant, cu petreceri fastuoase și o reședință de lux, la o viață liniștită într-un azil, fostul milionar pare să fi acceptat această schimbare cu demnitate. În timp ce vila de la Izvorani rămâne o amintire sumbră a trecutului, Columbeanu încearcă să își găsească liniștea în prezent.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată în prezent fosta vilă de la Izvorani a lui Irinel Columbeanu

Sursă foto: TikTok

Urmărește-ne pe Google News