Irinel Columbeanu, la restaurant cu fiica lui. L-a răsfățat cu friptură și caracatiță: „Ești cel mai bogat om”

Irinel Columbeanu are cu ce se mândri. Fiica lui, Irinuca, are grijă de el și îl răsfață. De data aceasta, fostul milionar a fost scos la restaurant de către fiica lui, care a avut grijă să îi taie mâncarea și să îi facă toate poftele. Iată cum au petrecut cei doi timpul împreună.
Irinel Columbeanu, scos la restaurant de fiica lui
Irinuca Columbeanu se află în România de câteva luni de zile. Ea a venit în țară pentru a își revedea prietenii și pentru a petrece timp cu tatăl ei. Pe lângă distracție, tânăra a și muncit. A avut de făcut câteva fotografii pentru un pictorial, dar a și defilat pe podium de modă la un festival.
Tânăra este stabilită în America, acolo unde locuiește cu mama ei, Monica Columbeanu, însă a decis să vină pentru câteva luni înapoi în țara natală.
Ea l-a vizitat pe tatăl ei, Irinel Columbeanu, care este stabilit la un azil de aproape doi ani de zile. Fostul milionar s-a bucurat enorm la vizita fiicei sale, care a decis să îl scoată la un restaurant. Cei doi s-au plimbat pe lacul Snagov și au ieșit la restaurantul lor preferat din București.
Grijulie, Irinuca l-a șters la gură pe tatăl ei și s-a bucurat să fie alături de el. Au mâncat împreună din fiecare preparat și a vorbit cu internauții.
„Bună ziua, suntem la aceeași masă și o să degustăm alte feluri de mâncare. Avem ficat de rață, o pulpă de rață, mămăligă, chiar extraordinar”, a spus tânăra.
„Viața e frumoasă”, a spus Irinel Columbeanu, rugat de fiica lui să le transmită un mesaj celor care se uită la ei.
„Ești cel mai bogat”
Videoclipul a atras o mulțime de aprecieri și comentarii de la utilizatori. Majoritatea acestora au avut numai cuvinte de laudă la adresa Irinucăi. Mulți au complimentat felul în care a fost educată și grija și iubirea pe care i-o poartă tatălui său.