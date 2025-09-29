Irinel Columbeanu, la restaurant cu fiica lui. L-a răsfățat cu friptură și caracatiță: „Ești cel mai bogat om”

Irinel Columbeanu are cu ce se mândri. Fiica lui, Irinuca, are grijă de el și îl răsfață. De data aceasta, fostul milionar a fost scos la restaurant de către fiica lui, care a avut grijă să îi taie mâncarea și să îi facă toate poftele. Iată cum au petrecut cei doi timpul împreună.

Irinel Columbeanu, scos la restaurant de fiica lui

Irinuca Columbeanu se află în România de câteva luni de zile. Ea a venit în țară pentru a își revedea prietenii și pentru a petrece timp cu tatăl ei. Pe lângă distracție, tânăra a și muncit. A avut de făcut câteva fotografii pentru un pictorial, dar a și defilat pe podium de modă la un festival.

Tânăra este stabilită în America, acolo unde locuiește cu mama ei, Monica Columbeanu, însă a decis să vină pentru câteva luni înapoi în țara natală.

Ea l-a vizitat pe tatăl ei, Irinel Columbeanu, care este stabilit la un azil de aproape doi ani de zile. Fostul milionar s-a bucurat enorm la vizita fiicei sale, care a decis să îl scoată la un restaurant. Cei doi s-au plimbat pe lacul Snagov și au ieșit la restaurantul lor preferat din București.

Irinuca și-a răsfățat tatăl cu friptură și caracatiță

Irinuca Columbeanu a postat pe TikTok un clip în care le-a arătat internauților ce a mâncat alături de tatăl ei.

Cei doi au început cu pâine și unt, apoi au trecut la preparat precum pulpă de rață, ficat de rață.

Irinuca i-a comandat tatălui său și felul său preferat: tentacul de caracatiță. Tânăra a spus că este felul de mâncare pe care tatăl ei îl comandă mereu la acest restaurant.

Fata i-a tăiat tatălui său bucăți din preparate și au gustat împreună din toate felurile. Au încheiat festinul cu o prăjitură pe care ambii au adorat-o.

Grijulie, Irinuca l-a șters la gură pe tatăl ei și s-a bucurat să fie alături de el. Au mâncat împreună din fiecare preparat și a vorbit cu internauții.

„Bună ziua, suntem la aceeași masă și o să degustăm alte feluri de mâncare. Avem ficat de rață, o pulpă de rață, mămăligă, chiar extraordinar”, a spus tânăra.

„Viața e frumoasă”, a spus Irinel Columbeanu, rugat de fiica lui să le transmită un mesaj celor care se uită la ei.

„Ești cel mai bogat”

Videoclipul a atras o mulțime de aprecieri și comentarii de la utilizatori. Majoritatea acestora au avut numai cuvinte de laudă la adresa Irinucăi. Mulți au complimentat felul în care a fost educată și grija și iubirea pe care i-o poartă tatălui său.

„Ești cel mai bogat om”, i-a scris un internaut.

„Domnul Columbeanu, felicitări! Cea mai mare avere este lângă dumneavoastră. O comoară de fată”, i-a transmis altcineva.

Alți utilizatori i-au transmis felicitări mamei sale pentru felul în care și-a crescut fiica și au observat asemănarea fizică dintre cele două.

