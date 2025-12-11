Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Tenorul a făcut primele declarații despre despărțire, pentru Click!.

Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit

Daniela Nane și Octavian Ene au format un cuplu discret timp de aproximativ un an. Actrița și tenorul, între care este o diferență de vârstă semnificativă, respectiv de 23 de ani, au decis să meargă pe drumuri separate.

Surse apropiate cuplului au dezvăluit pentru Click! că ruptura a avut loc cu câteva luni în urmă. Cei doi nu au mai fost văzuți împreună de la începutul anului. Principalele motive ale despărțirii ar fi avut legătură cu diferențele de dorințe și obiective.

Contactat de Click! pentru o reacție, Octavian Ene a ales discreția. Tenorul a spus, în schimb, că își respectă profund fosta parteneră de viață.

„Nu am nimic de spus vis-a-vis de acest subiect. Cred că un domn nu își discută viața personală. Prin urmare, aș aprecia enorm dacă nu voi mai fi contactat pe marginea acestei chestiuni. Daniela Nane este o persoană pe care o respect profund”, a spus tenorul, pentru sursa citată.

Daniela Nane a fost căsătorită de două ori

Daniela Nane și Octavian Ene au fost surprinși prima oară împreună în timp ce se sărutau în fața hotelului Hilton, de pe Calea Victoriei, în februarie 2024. Imaginile au șocat, deoarece nimeni nu știa pe atunci că actrița nu mai era căsătorită de trei ani cu fostul ministru Adrian Cioroianu.

Între anii 1998 și 2002, Daniela Nane a fost căsătorită cu Viorel Popa, alături de care are un fiu, Codrin. În 2016, actrița s-a recăsătorit cu Adrian Cioroianu. Cei doi s-au despărțit cu trei ani înainte ca Daniela să fie fotografiată sărutându-se cu tenorul Octavian Ene.

Atât cât a durat relația lor, Daniela Nane și Octavian Ene s-au înțeles și sprijinit reciproc. În august anul acesta, actrița a vorbit într-un interviu pentru Playtech despre cât de important este pentru un artist să formeze un cuplu cu cineva care îi înțelege programul neregulat.

„În primul rând, e important ca partenerul să înțeleagă că viața profesională a unui artist nu are ore fixe. (…) E bine să ai lângă tine pe cineva care să înțeleagă tipul ăsta de activitate cu program neregulat”, a spus Daniela atunci.

