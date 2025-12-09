Cine sunt Gicu și Adriana, cuplul viral pe TikTok pentru gluma cu clementine. Cu ce se ocupă: „Multă lume a spus că suntem pensionari”

Un cuplu căsătorit din România a ajuns viral pe TikTok după ce a împărtășit o anecdotă personală din tinerețe. Gicu și Adriana sunt căsătoriți de aproape trei decenii și jumătate și și-au început cariera pe TikTok oferind sfaturi pentru cupluri pe baza experienței lor personale. Sfaturile au fost foarte bine primite de internauți, însă ce i-a cucerit iremediabil a fost o poantă despre clementine „belite”. Descoperă în rândurile de mai jos cu ce se ocupă Gicu și Adriana și cum i-a ajutat fiul lor, Gabriel, să devină celebri pe social media.

Cine sunt Gicu și Adriana, cuplul viral pe TikTok pentru gluma cu clementinele

Gicu, Adriana și fiul lor, Gabriel, cunoscuți în mediul online drept „Giculina”, au fost invitați în emisiunea „La Măruță” să dezvăluie povestea din spatele TikTok-ului viral despre clementinele „belite”.

„În primul an după ce ne-am căsătorit, acum 34 de ani, aproximativ, am mers la piață și am cumpărat, printre altele, clementine. M-am trezit că a venit pe o farfurie cu câteva clementine decojite. Le-am mâncat, le-am savurat, și am specificat: «Vrei să mai îmi cureți câteva?». M-am trezit dintr-odată: «Dar ce, vrei să-ți belesc iar clementine?». Zic: «Nu sună rău». A rămas povestea noastră și acum am făcut-o și virală”, a povestit Gicu, în emisiunea „La Măruță”.

Fiul cuplului, Gabriel, are o agenție de marketing care se ocupă cu promovarea brandurilor din România pe TikTok. „Fac asta de doi ani. Era păcat să nu-și facă și ei TikTok (părinții lui – n.red.)”, a explicat Gabriel.

Cu ce se ocupă Gicu și Adriana

Adriana este asistent social, iar Gicu este electrician.

„Nouă ni s-a părut o joacă la început. O facem în timpul liber, pentru că suntem salariați. Multă lume a spus că suntem pensionari. Vin oamenii în mall-uri să facă poze cu noi. Nu mi-a venit să cred”, a spus Adriana.

Gabriel a precizat că videoclipul a ajuns inclusiv în State, inducându-i pe americani în eroare. „Întrebau ce înseamnă clementine belite”, a spus tânărul râzând.

Foto: Capturi YouTube, TikTok

