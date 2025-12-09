Imagini din apartamentul în care locuiește Ileana Badiu. „Așa arată transformarea mea”

Ileana Badiu și-a transformat apartamentul într-un spațiu unic, ce reflectă pe deplin gusturile sale rafinate și pasiunea sa pentru design interior. După o perioadă îndelungată de planificare și o investiție importantă, vedeta se bucură acum de locuința la care a visat. Vezi în galeria foto de mai jos rezultatul final!

Cum arată apartamentul în care locuiește Ileana Badiu

Cunoscută pentru eleganța și rafinamentul său, Ileana Badiu a demonstrat încă o dată că are un simț estetic desăvârșit. Noua sa locuință este decorată cu mobilier elegant, predominant alb, completat de piese de mobilier în nuanțe de maro deschis și tablouri atent alese. Fiecare detaliu a fost gândit cu grijă, iar rezultatul este o armonie perfectă între stil și confort.

Pe rețelele sociale, Ileana a împărtășit imagini din timpul procesului de amenajare, dar și fotografii cu rezultatul final. Transformarea este de-a dreptul spectaculoasă, iar vedeta s-a declarat extrem de mulțumită de ceea ce a realizat.

„Când pui lucrurile potrivite în locurile potrivite, un apartament nu mai e doar un spațiu. Devine acasă. Așa arată transformarea mea”, a scris Ileana Badiu în mediul online.

Puțini știau despre pasiunea vedetei pentru design interior, însă cei care o urmăresc în mediul online i-au apreciat viziunea. Fiecare colț al casei reflectă personalitatea și stilul ei unic.

Citește și: Gabriela Cristea revine pe micile ecrane. Vedeta nu va mai fi prezentatoare, ci jurat în cadrul unei emisiuni

Încă o reușită importantă pentru Ileana Badiu! A vorbit despre menopauză la Parlamentul European

O altă reușită recentă pentru Ileana Badiu este aceea că a vorbit în Parlamentul European despre menopauză. Laura Cosoi, Andreea Berecleanu și Adina Buzatu au reacționat în dreptul postării, transmițându-i felicitări și spunând că sunt mândre de demersul ei.

„Vocile noastre s-au auzit alături de speakeri internaționali și am reușit să prezentăm tot ceea ce dorim să modificăm din punct de vedere legislativ pentru femeile aflate la perimenopauză și menopauză din România, într-un moment cheie în care toată Europa începe să facă modificări comune pentru a susține aceste femei esențiale oricărei societăți”, a transmis Ileana în mediul online.

Ileana Badiu lucrează în domeniul comunicării, după ce a devenit cunoscută ca prezentatoare TV la TVR și Antena 2.

Ileana este căsătorită din anul 2008 cu medicul Cătălin Badiu, alături de care are un fiu, Sasha Badiu. Înainte să formeze un cuplu cu actualul soț, vedeta a fost căsătorită timp de trei ani, între 2001 și 2004, cu fostul jucător de tenis Dinu Pescariu.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News