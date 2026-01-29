Viața lui Șerban Huidu la 15 ani de la accidentul din 2011, în care au murit trei oameni: „Am făcut un fel de pace cu mine”

Șerban Huidu a vorbit despre accidentele care i-au marcat viața, accidentul de schi din 2010 și accidentul rutier din 2011, în care trei oameni au murit, în podcastul Ioanei Ginghină. În iunie 2018, instanța a hotărât definitiv și irevocabil ca prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” să nu facă închisoare.

Viața lui Șerban Huidu la 15 ani de la accidentul din 2011, în care au murit trei oameni

Șerban Huidu a vorbit despre două dintre cele mai dificile momente din viața lui în podcastul Ioanei Ginghină, „Tabu”. Prezentatorul TV a rememorat accidentul de schi din 2010, în urma căruia a trebuit să învețe să vorbească și meargă din nou. Totodată, a vorbit despre accidentul rutier pe care l-a provocat în 2011 și care s-a soldat cu trei victime.

În 2010, Șerban Huidu a fost implicat într-un grav accident de schi în Austria, încercând să evite niște copii pe pârtie. „A fost foarte greu. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că nu puteam să mai lucrez. Aveam 34 de ani. Primul exercițiu a fost să merg un etaj”, povestește. „Din omul ăla de radio care vorbea non-stop, din cel care avea dicție impresionantă, hop, țac-pac s-a tăiat firul”, mai spunea în 2024, în podcastul lui Mihai Morar.

„Rezultatele sunt dezastruoase și cu asta am să trăiesc toată viața”

În octombrie 2011, Șerban Huidu a produs un accident mortal între Predeal și Brașov. În mașina realizatorului TV se aflau soția, băieții lor și bona familiei. În cealaltă mașină implicată în accident se aflau doi bărbați de 55 și 57 de ani și o femeie de 54. Toți au decedat în urma accidentului.

„Un astfel de proces e greu de comentat, atunci când nu ai toate datele. E foarte greu să faci paralele între situații, atâta timp cât ele sunt instrumentate diferit, pedepsite diferit și individualizate. Pentru mine, în motivarea primei pedepsei, s-a spus că «ne aflăm în situația paradoxală în care un grad mic de culpă a avut rezultate dezastruoase». Și asta e chintesența a ceea ce s-a întâmplat, că rezultatele sunt dezastruoase și cu asta am să trăiesc toată viața”, este de părere Huidu.

Inițial a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă

Judecătoria Brașov l-a condamnat pe Șerban Huidu, în 29 iunie 2012, la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Sentința a fost atacată cu recurs, iar, în 7 februarie 2013, Curtea de Apel Brașov a majorat pedeapsa la patru ani de închisoare cu suspendare. În iunie 2018, instanța a hotărât definitiv și irevocabil ca prezentatorul să nu facă închisoare.

„Pe de altă parte, a trebuit să văd dacă pot să merg mai departe sau nu. Și am făcut un fel de pace cu mine: am pus într-o zi pe cântar ce puteam face să nu se întâmple cu ce nu puteam face să se întâmple. Mie balanța asta mi-a dat bine. Nu știu cum aș fi putut să manageriez relația cu mine dacă balanța aia n-ar fi dat bine. Dar asta mă privește fix pe mine. După ce am făcut această evaluare, am de 15 ani puterea să nu mă las călcat în picioare. Nu m-a salvat justiția. Eu am pledat vinovat din culpă și am fost condamnat din culpă, așa cum se condamnă în general. (…)

Nu cred că era cu executare nici pe legea nouă, pentru că n-am avut cumul de infracțiuni. N-am avut o atitudine sfidătoare, am făcut tot ce s-a putut ca procesul să se încheie repede, să nu tergiversez nimic. Am adus probe la dosar noi, n-am contestat probele vechi… Și întotdeauna când faci paralele e foarte complicat, atâta timp cât nu știi ce e acolo. N-a fost nimeni cu mine în mașină, doar soția, bona și copiii”, a mai spus Șerban.

