Ce relație au avut Daniel Stanciu și Andreea Marin: „O femeie foarte dură. Avea un standard ridicat din toate punctele de vedere”

Daniel Stanciu, fost jurnalist, impresar și conducător de club, a făcut dezvăluiri rare despre prietenia dintre el și Andreea Marin. Fostul jurnalist a povestit despre colaborările lor internaționale, dar și despre personalitatea puternică a celei cunoscute drept „Zâna Surprizelor”.

Cum s-au cunoscut Daniel Stanciu și Andreea Marin

Relația de prietenie dintre Daniel Stanciu și Andreea Marin a devenit subiect de discuție într-un interviu oferit de Stanciu lui Victor Vrînceanu. Într-un dialog deschis, Stanciu a vorbit despre legătura specială pe care a avut-o cu prezentatoarea TV, dezvăluind detalii neștiute despre prietenia lor.

„Da. Ne-am cunoscut foarte bine. Cred că am invitat-o. Era Olimpiada Jurnaliștilor, la Almeria, în Spania. Și am luat-o să fie imaginea noastră”, a povestit el despre începuturile prieteniei lor.

Stanciu a rememorat și alte momente în care drumurile lor s-au intersectat, inclusiv colaborări profesionale. „După aia a mai fost… Cred că a mai fost Giovanni în emisiune. La „Surprize, Surprize”. A apelat la mine și la Gică Popescu. Știi că pregăteau ei câte o surpriză și ne-am implicat și noi. După aia am încercat, cred, un reportaj la Mutu, la Londra. Și tot așa, ne-am implicat eu și cu Gică Popescu”, a mai transmis fostul jurnalist.

„O femeie puternică. Foarte dură. Avea un standard ridicat din toate punctele de vedere”

Întrebat de Vrînceanu dacă legătura lor a fost mai mult decât o simplă prietenie, Stanciu a clarificat că nu a fost vorba despre o relație romantică. „Am avut o relație apropiată, eram apropiați. Da. De prietenie”, a explicat.

Despre personalitatea Andreei Marin, fostul jurnalist nu a avut decât cuvinte de laudă, descriind-o ca fiind o femeie puternică, cu standarde înalte. „O femeie puternică. Da. Puternică. Da. Foarte dură. Dar nu într-un mod… Era gașca asta de prieteni și chiar se comporta impecabil și avea un nivel, un standard ridicat din toate punctele de vedere, financiar și al imaginii. Câștiga bine, foarte bine. Noi eram la ani lumină față de ea”, a mai spus Stanciu.

Andreea Marin, cunoscută pentru determinarea și integritatea sa, continuă să fie o inspirație pentru femeile din România, iar prietenii ei nu ezită să vorbească despre influența pozitivă pe care o are asupra celor din jur.

