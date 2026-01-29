Cum a reacționat Rusalina, mama lui Cătălin Măruță, când a aflat că fiul ei a rămas fără emisiune la PRO TV: „Copilul meu nu o să mai lucreze”

Cum a reacționat Rusalina, mama lui Cătălin Măruță, când a aflat că fiul ei a rămas fără emisiune la PRO TV. La început, femeia a crezut că prezentatorul de televiziune este supărat și dezamăgit, iar acest lucru i-a dat emoții și neliniște. Eva Măruță a povestit că toți din familie s-au simțit triști pentru că se gândeau la cum se simte el. Când Cătălin Măruță a sunat-o să-i spună personal, mama lui a început să înțeleagă situația și și-a dat seama că totul este bine.

Cătălin Măruță a vorbit recent despre cum a reacționat familia lui atunci când a aflat că emisiunea lui de la PRO TV nu va mai continua. În cadrul podcast-ului moderat de Cătălin Măruță, fiica lui, Eva, a povestit că inițial toți s-au simțit îngrijorați și dezamăgiți, inclusiv mama lui, Rusalina.

Prezentatorul de televiziune a explicat că, deși mama lui are peste 70 de ani, grija sa pentru el a fost foarte mare. Eva Măruță a povestit că atunci când tatăl ei a sunat-o pe mama lui ca să-i dea vestea, au fost emoții puternice în familie.

Cătălin Măruță: Când ai auzit că nu o să mai fie emisiunea, cum ai reacționat?

Eva Măruță: Păi, credeam că ai fost deranjat, credeam că nu-ți convine, credeam că nu-ți vine să crezi, credeam că… asta. Și mi-a părut rău, într-un fel, pentru că credeam că o să fii supărat, dezamăgit. Și dacă tu ești așa, și noi trei vom fi. Mama, eu și David. Dar când ai ajuns acasă, n-aveai nicio problemă, erai ok, înțelegeai, și am început să mă simt mai bine. Toți au început.

Cătălin Măruță: Dar până să vin acasă?

Eva Măruță: M-am simțit prost, și cel mai mult, doamna Rusalina, bunica mea, s-a simțit foarte prost. Pentru că ea… ea credea că ești deranjat, că… ca toți.

Cătălin Măruță: Și… eu stau așa să mă gândesc cum a arătat, după ce s-a întâmplat povestea asta, și după toată povestea asta, cine v-a spus? Mami?

Eva Măruță: Nu. Tu ai sunat-o pe mami să-i spui. Și eu eram lângă ea. Și Mica era lângă ea, bunica mea. Și ea era pe speaker. Și am auzit. Și când am auzit, mi-a picat un pic fața. La toată lumea le-a picat fața. Eu nu știu cum m-am simțit atunci, dar m-am simțit… un pic… supărată. Pentru că credeam că și tu ești.

Cătălin Măruță: Ce-ați vorbit în casă, cât eu n-am fost acolo? Tu cu mami, cu David, cu Mica?

Eva Măruță: Oare… va fi supărat? Mica era foarte dezamăgită. Foarte, foarte, foarte dezamăgită.

Cătălin Măruță: Mama? Ei îi e foarte greu să înțeleagă, are 70 și… face 73 de ani, mama. Ei îi e greu să înțeleagă, îți dai seama.

Eva Măruță: Și mai ales când mă uitam la ea, mă simțeam mai prost, pentru că știam ce durere e pentru ea ca mamă. Pentru că îți dai seama, când copilul tău ajunge undeva sus, la Pro TV, foarte mare, și… când auzi că e deja o celebritate și că… așa, îți dai seama, și când auzi că nu o să mai lucrezi acolo, îți cade fața, spui: „Vai, copilul meu nu o să mai lucreze, copilul meu nu mai…”. E așa, și… și-a făcut tot felul de gânduri.

Cătălin Măruță: Vezi? Acum poate, câteodată, ne înțelegem și pe noi, părinții, când ne facem gânduri în ceea ce vă privește pe voi. Pentru că mama mea, care are șaptezeci și doi de ani și face șaptezeci și trei de ani, e un părinte care nu știe, de exemplu, că dacă un lucru se oprește, poate viața continuă. Știi de ce? Pentru că părinții noștri au fost învățați să lucreze în același loc toată viața lor.

Părinții noștri au fost învățați atunci, în perioada aia, că dacă au un loc de muncă, trebuie să țină de el, să nu-l schimbe, pentru că e foarte greu să facă altceva. Pe când în ziua de astăzi, lucrurile s-au schimbat. Există posibilitatea să faci multe, multe, multe alte lucruri în diverse domenii. Dar grija părintelui o înțeleg foarte bine.

Andra a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre plecarea soțului ei de la PRO TV

În urmă cu doar câteva zile, Andra a izbucnit în lacrimi, în direct, când a vorbit despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Artista s-a emoționat când a vorbit despre acest subiect.

„Vreau să zic că am venit cu multă energie și vreau să vă transmit toată energia mea bună. Dar este ceva peste care nu pot să trec! Am zis, dar nu știu de ce mă apucă așa… Vreau să transmit echipei „La Măruță’ toată dragostea și tot respectul meu pentru tot ce au însemnat acești 18 ani. A fost extraordinar de frumos pentru noi ca familie să trăim toate momentele familiei noastre… Căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez… Ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. Și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. N-ai cum să treci, când trăiești atât de multe lucruri cu niște oameni și când știi cât sunt de dedicați… Îmi cer scuze că plâng. Sunteți foarte mișto! Vreau să vă asigur de toată iubirea mea și de tot respectul meu și al familiei mele. Vă iubim!

E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat, mai ales genul ăsta de emisiuni. Nu e nimic atât de grav. Te-am împărțit atâția ani cu această echipă. Pentru mine a devenit o a doua familie a ta, pe care am început să o îndrăgesc prin tine. Sunteți foarte talentați, de la mine, aveți Golden Buzz pe viață! Ca să rămân în spiritul emisiunii „Românii au talent’. Încă o dată spun: viața merge mai departe! Atâta tot că se termină un capitol care a fost foarte frumos. M-au copleșit toate emoțiile”, a spus artista în direct.

