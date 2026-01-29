Home > Vedete > Româneşti > Gabriela Iorgulescu a făcut preinfarct după apariția fiului ei într-un live cu Fulgy. Soția lui Gino Iorgulescu, afectată de problemele lui Mario
Gabriela Iorgulescu a făcut preinfarct după apariția fiului ei într-un live cu Fulgy. Soția lui Gino Iorgulescu, afectată de problemele lui Mario
Gabriela, mama lui Mario Iorgulescu, a făcut preinfarct după apariția fiului ei într-un live cu Fulgy. Mărturisirea a fost făcută chiar de fiul lui Gino Iorgulescu în timpul unei emisiuni online, unde a vorbit despre presiunea uriașă pusă pe familie și despre starea gravă în care a ajuns mama sa din cauza expunerii lui în mediul online.
Mario Iorgulescu a făcut noi dezvăluiri în direct, în cadrul unei emisiuni online, unde a vorbit despre aparițiile sale din online și despre cât de grav au afectat-o pe mama lui. Potrivit acestuia, Gabriela Iorgulescu a ajuns în pragul unui infarct după ce l-a văzut într-un live alături de Fulgy.
Mario Iorgulescu a revenit în atenția publicului cu noi declarații făcute la „Dan Capatos Show”. În timpul transmisiunii, acesta a vorbit deschis despre cazul Dani Vicol, dar și despre impactul pe care aparițiile sale îl au asupra familiei.
Tânărul a recunoscut că mama lui, Gabriela Iorgulescu, trece prin momente foarte grele din cauza expunerii lui constante pe Internet. Starea de sănătate a femeii care i-a dat viață s-a înrăutățit serios după ce l-a văzut într-un live alături de Fulgy. Femeia a suferit un preinfarct, deoarece a fost speriată de comportamentul și afirmațiile fiului ei din mediul online.
Ce a declarat Gabriela Iorgulescu după interviul fiului său
La scurt timp după ce interviul cu Mario Iorgulescu a stârnit reacții dure pe rețelele de socializare, Gabriela Iorgulescu a fost văzută în nordul Bucureștiului, la ieșirea dintr-un magazin aflat aproape de casa ei. Avea o ținută simplă și părea vizibil marcată de situație, însă a acceptat să spună câteva lucruri reporterilor cancan.ro.
Soția lui Gino Iorgulescu și-a spus punctul de vedere în acest caz. Ea a explicat din nou că fiul lor are probleme serioase de sănătate și că tot ce se întâmplă este extrem de îngrijorător.
Bună ziua, doamna Gabriela! Ce faceți?
Gabriela Iorgulescu: Nu ai voie să mă filmezi!
Ce părere aveți de interviul pe care l-a dat Mario domnului Dan Capatos?
Gabriela Iorgulescu: Îți spun dacă nu mă filmezi.
Nu ne spuneți două vorbe?
Gabriela Iorgulescu: E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația.