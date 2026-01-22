Ce face Gabriela Iorgulescu în timp ce fiul ei, Mario, e prins într-un scandal de proporții. Unde a fost surprinsă de paparazzi

În timp ce numele lui Mario Iorgulescu continuă să apară în titlurile presei din cauza problemelor grave în care este implicat, mama sa, Gabriela Iorgulescu, încearcă să‑și ducă viața mai departe, departe de ochii curioșilor. Reputată psiholog, cu o carieră solidă și un doctorat în domeniu, Gabriela a fost surprinsă recent în București, într‑un moment în care părea copleșită de gânduri și de presiunea situației în care se află familia ei.

Unde a fost surprinsă Gabriela Iorgulescu

Îmbrăcată într‑un palton elegant, de culoarea fildeșului, și ascunsă în spatele unor ochelari de soare închiși la culoare, Gabriela Iorgulescu a fost fotografiată de paparazzi Cancan în zona centrală a Capitalei, în apropierea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”. Se îndrepta spre un centru medical, pas grăbit, cu privirea în pământ, semn că nu își dorește să atragă atenția asupra ei.

Părul îi era ascuns sub o șapcă discretă, iar atitudinea rezervată trăda o stare de îngrijorare profundă. În timp ce trecea prin fața liceului bucureștean, părea complet absorbită de propriile gânduri, probabil legate de situația fiului ei, internat într‑o clinică din Italia.

Ce spune Gabriela Iorgulescu despre situația fiului său

Gabriela Iorgulescu recunoștea, în urmă cu o săptămână, că declarațiile publice ale fiului ei nu făceau decât să îi agraveze situația, mai ales în contextul accidentului rutier soldat cu un deces și al plecării lui Mario din țară pentru o perioadă nedeterminată. Ea afirma atunci că Mario este o persoană bolnavă și are nevoie de tratament.

„E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația”, a afirmat mama lui Mario Iorgulescu pentru Cancan.

Gabriela Iorgulescu și‑a exprimat nemulțumirea față de interviul acordat de Mario, subliniind că problemele lui de sănătate nu îi permit să apară public și să facă astfel de declarații.

„Moare un om și întrebați cum se simte. Mai gândiți-vă pentru că este grav să hărțuiți o persoană bolnavă”, a adăugat ea.

Cine e Gabriela Iorgulescu

Gabriela Iorgulescu, în vârstă de 58 de ani, este psiholog de profesie, deține un doctorat în Științe Medicale și este specializată în Psihologie Medicală, Hipnoză și Psihoterapie Cognitiv‑Comportamentală. Activează ca lector universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și, din 2014, se află la conducerea Societății Academice a Științelor Comportamentale.

Din toamna anului 2020, și‑a reorganizat activitatea academică pentru a putea petrece mai mult timp alături de fiul ei, aflat în străinătate pentru tratament și recuperare.

