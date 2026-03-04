Mario Iorgulescu va fi rejudecat. ÎCCJ a decis. Ce se va întâmpla în continuare

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât pe 4 martie 2026 rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu.

Decizia ÎCCJ: Mario Iorgulescu va fi rejudecat

Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu, se află din nou în atenția publică după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, pe 4 martie 2026, rejudecarea dosarului său. În urma recursului procurorilor, cazul se va întoarce la Curtea de Apel București, fiind vizată pedeapsa pentru conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor. Libertatea notează că această decizie anulează prescripția răspunderii penale pronunțată anterior.

Decizia ÎCCJ: ce urmează?

Conform minutei ÎCCJ, instanța a admis recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Astfel, soluția de încetare a procesului penal legată de infracțiunea prevăzută la articolul 336 din Codul Penal a fost casată parțial. Rejudecarea vizează exclusiv stabilirea pedepsei pentru această infracțiune, conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor, celelalte dispoziții ale deciziei fiind menținute.

Un trecut marcat de controverse

În 2019, la doar 24 de ani, Mario Iorgulescu a provocat un accident pe șoseaua Chitilei, soldat cu moartea lui Daniel Vicol, un tânăr de aceeași vârstă. Potrivit rechizitoriului, bolidul Aston Martin al lui Iorgulescu circula cu 143 km/h, iar pedala de accelerație era apăsată la maximum. Testele toxicologice au relevat o alcoolemie de 1,96 g/l și prezența unor substanțe precum cocaină și fentanil în sângele său. Libertatea informează că și victima era sub influența cocainei.

O noapte care a schimbat totul

Pe 7 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a participat la o petrecere în satul Gulia, unde, conform martorilor, a consumat alcool și a jucat poker. În jurul orei 3:00 dimineața, motivat de o ceartă cu prietena sa, s-a urcat la volanul mașinii primite cadou de la tatăl său, în valoare de 300.000 de euro. Drumul spre București s-a transformat într-o tragedie, când mașina sa a intrat pe contrasens și a izbit frontal autoturismul condus de Daniel Vicol. Impactul a fost fatal pentru acesta, lăsând în urmă doi copii orfani.

Cazul Mario Iorgulescu: o lecție despre responsabilitate

Deși a fost condamnat inițial la 15 ani și 8 luni de închisoare, pedeapsa lui Mario Iorgulescu a fost redusă ulterior la 8 ani, iar până în prezent nu a petrecut nicio zi în detenție. Cazul său ridică întrebări despre responsabilitatea în fața legii și despre impactul pe care deciziile iresponsabile îl pot avea asupra vieților celor din jur.

Rejudecarea dosarului reprezintă o oportunitate pentru justiția română de a demonstra că nimeni nu este mai presus de lege. În timp ce familia victimei încă se confruntă cu pierderea, opinia publică așteaptă cu interes rezultatele procesului, în speranța unui deznodământ care să inspire responsabilitate și echitate.

