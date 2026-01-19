Mario Iorgulescu, prins de carabinieri și dus din nou la clinica din Italia: „Nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe”

Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri și dus înapoi la clinica din Italia în care se afla internat. Fiul lui Gino Iorgulescu s-a scuzat pentru tot ceea ce a spus în ultimele zile, susținând că ieșise de sub tratament și nu a realizat ceea ce spune.

Mario Iorgulescu, prins de carabinieri

La câteva zile după ce a oferit un interviu tulburător lui Dan Capatos, Mario Iorgulescu a fugit din clinica în care se afla internat, în Italia. Fiul lui Gino Iorgulescu a fost căutat de carabinieri însă, înainte de a fi prins, s-a întâlnit cu Fulgy, fiul lui Ioniță de la Clejani, cei doi realizând un live în mediul online, în care tânărul a făcut afirmații uluitoare: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap. În cel mai rău caz mă duc la pârnaie. Și nici la pârnaie n-au ce să-mi facă pentru că și acolo am protecție„, a spus Mario Iorgulescu.

După ce a ajuns din nou în clinică, Mario și-a cerut scuze pentru afirmațiile sale, susținând că nu a realizat ce spune, din cauza bolii de care suferă.

De asemenea, el i-a cerut scuze lui Malek, văduvă lui Dani Vicol, pentru toată situația prin care a fost nevoită să treacă după decesul soțului ei în teribilul accident în 2019.

„Îmi pare foarte rău față de familia lui Melek și de Melek pentru ce s-a întâmplat. Chiar îmi cer scuze și nu aș dori la nimeni să i se întâmple așa ceva. A fost doar un accident și vreau să mă înțelegeți că nu mi-aș fi dorit în viața mea așa ceva. Tot ce a urmat după aia, cu delirările mele și crizele mele, din care am ieșit a fost din cauză că am ieșit de sub tratament și am fugit de la clinică“, a declarat Mario Iorgulescu.

Fiul lui Gino Iogulescu se află din nou sub tratament

Mario Iorgulescu a precizat că a spus lucruri care nu erau adevărate din cauza faptului că nu se mai afla sub tratament medicamentos, lucru care l-a afectat. De asemenea, tânărul menționează că trece printr-o perioadă dificilă și a rugat lumea să nu îl mai asculte pe viitor, dacă se va întâmpla să mai aibă o astfel de „criză”.

„Au venit carabinierii, m-au luat și acum sunt iar sub tratament și acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul și să vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă nici pe viitor, dacă mă mai apucă vreo criză sau ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt așa”, a precizat fiul lui Gino Iorgulescu.

Acesta a subliniat faptul că îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat și a spus în ultimele zile.

„Vă rog să mă credeți din tot sufletul meu că îmi pare cât se poate de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate aberațiile. Eram fugit din clinică și nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe lucruri care nu sunt nici măcar adevărate. Vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați și să vă rog să fiți cu mine că e o perioadă foarte dificilă și pentru mine și pentru familia lui Melek și vă rog să mă iertați, din tot sufletul“, a subliniat Mario Iorgulescu.

