Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor România 2026. Este prima războinică care părăsește competiția

Echipa Războinicilor a pierdut jocul pentru imunitate, iar competiția s-a încheiat pentru pentru un concurent. Iulia Istrate și Nicky Salman s-au duelat pentru a rămâne în joc, într-o luptă acerbă dată duminică, 18 ianuarie 2026, victoria fiind în cele din urmă, a lui Nicky.

Iulia Istrate, eliminată de la Survivor România 2026

Duminică seara, emoțiile au fost la cote maxime în competiția Survivor 2026, unde echipa Războinicilor a pierdut jocul pentru imunitate, iar două concurente au fost nevoite să lupte pentru a-și păstra locul în competiție.

Duelul dintre Nicky Salman și Iulia Istrate a fost unul extrem de strâns, însă la final doar una a reușit să continue competiția. În arena duelului, cele două concurente au dat tot ce au avut mai bun pentru a rămâne în competiție.

Cu doar o zi înaintea duelului, Iulia a recunoscut că oboseala acumulată și faptul că nu s-a putut adapta prea bine au făcut-o să se gândească la plecarea din Survivor 2026.

Concurenta a trecut prin momente dificile în competiție

Sâmbătă, cu doar o zi înaintea eliminării Iuliei Istrate, concurenții s-au cponfruntat cu una dintre cele mai dificile nopți, marcată de frig, ploaie, dar și de epuizare fizică.

„A fost o noapte furtunoasă. Nasoală rău! Cred că e cea mai urâtă noapte avută în viața mea. Ploaia nu se mai oprea. (…) Eram uzi leoarcă. A fost îngrozitor, deci chiar pot să zic că la așa ceva nu m-am așteptat”, a afirmat Iulia.

În același timp, concurenta mărturisea că nu reușește să se adapteze condițiilor dificile și că se gândește să plece acasă.

„Nu am reușit să mă acomodez în totalitate cu ploile, cu hainele ude, cu sănătatea. (…) Chiar am încercat să pun în balanță și parcă tot mai mult mă trage gândul să plec acasă”, afirma la momentul respectiv Iulia Istrate.

Sursă foto: Instagram, Facebook

