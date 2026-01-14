Andreea Boldeanu, eliminată de la Desafio: Aventura: „Începusem să amorțesc de la gât în jos, nu îmi mai puteam folosi mâinile și picioarele” / Exclusiv

Pentru Andreea Boldeanu, Desafio: Aventura, show-ul de la Pro Tv, s-a încheiat aseară. Concurenta a pierdut lupta pentru marele premiu.

Andreea Boldeanu a fost eliminată de la Desafio: Aventura, emisiunea prezentată de Daniel Pavel și difuzată la Pro Tv și pe Voyo, în fiecare luni și marți seara. Concurenta ne-a vorbit, într-un interviu exclusiv, cum a trăit experiența în Thailanda. Andreea a făcut parte din echipa „Visătorii”.

Andreea Boldeanu de la Desafio: Aventura: „Echipa Visătorii știa să râdă și să își ridice moralul și când ne era greu”

Cum ai descrie experiența ta în Desafio: Aventura într-un singur cuvânt?

Sunt atâtea cuvinte în limba română, încât este regretabil să rezumi tot ceea ce înseamnă Desafio într-un singur cuvânt. Totuși, dacă trebuie și trebuie să aleg un cuvânt pentru experiența asta, acela este fremătător.

Care a fost cel mai greu moment pe care l-ai trăit în competiție?

Cel mai greu moment a fost atunci când am simțit că mi se stinge tot corpul. Începusem să amorțesc de la gât în jos, nu îmi mai puteam folosi mâinile și picioarele și înțelegeam că, în acel moment, nu aveam unde să merg înainte.

Ce ți-a plăcut cel mai mult la echipa ta și la coechipierii tăi, cât ai stat în competiție?

Suntem extrem de amuzanți. După cum se știe, nu se pot difuza cele 24 de ore filmate cu fiecare echipă în parte. Echipa noastră, echipa Visătorii, știa să râdă și să își ridice moralul și când ne era greu. Și nu puține au fost acele momente…

Nu. Opțiunea de a renunța nu există pentru mine când îmi doresc ceva. Îmi doresc, deci acționez.

„Căldura de 35+ de grade, umiditatea 85%, odihna proastă, oboseala adunată, toate au contribuit la cedarea progresivă a corpului meu”

Ce te-a determinat să spui „nu mai pot” în acel moment?

Faptul că nu mai puteam. Căldura de 35+ de grade, umiditatea 85%, odihna proastă, oboseala adunată, toate au contribuit la cedarea progresivă a corpului meu. Corpul nu mai putea din primele 15 minute probabil. Numai mintea îmi mai era la fel de vie și îmi spunea să continui.

Ai simțit presiune din partea ta sau a echipei când ai avut duelul de eliminare? Care a fost motivul?

Nu am simțit presiune din partea echipei. Din contră, m-am simțit susținută de ei și îi vedeam și simțeam că au încredere. Nici eu nu am pus presiune nesănătoasă pe mine. Mi-am propus doar să nu renunț și să dau totul, până la ultima picătură.

Te-ai simțit împăcată cu decizia ta imediat sau ți-a fost greu să accepți eliminarea?

Am fost foarte împăcată încă de la prima eliminare, când nu am fost nominalizată. M-am bucurat că în sfârșit am avut timp să vorbim mai mult și mai serios și m-a emoționat foarte tare înțelegerea și deschiderea pe care au avut-o colegii mei față de mine. Asta a fost și motivul pentru care am vorbit cu ei cu o seară înainte. În cazul în care avea să fie ultima pentru mine, mi-am dorit să știe că ei sunt parte din ceva foarte important din viața mea.

Andreea Boldeanu, eliminată de la Desafio: Aventura: „Nu îmi pare rău pentru nicio înfrângere, fiecare a fost o lecție”

Ce ai învățat despre tine în urma acestei experiențe?

Am învățat că pot de un milion de ori mai mult decât credeam înainte să vin aici. Și mi-am reamintit că, deși fiecare avem experiențe unice de viață, suntem mai mult asemănători decât suntem diferiți.

Dacă ai putea să te întorci în competiție, ai schimba ceva?

Știind ceea ce știu acum, aș fi mult mai încrezătoare din prima. Și, odată cu asta, aș putea să fiu și mult mai fericită. În rest, nu îmi pare rău pentru nicio înfrângere, fiecare a fost o lecție.

Ce sfat ai da celor care participă pentru prima dată într-un astfel de show?

Fiți foarte încrezători că dacă ați ajuns aici, puteți. Procesul de casting este unul foarte lung și amănunțit, așa încât, odată ce te afli aici, înseamnă că foarte mulți oameni au deja încredere în tine. Fiți prezenți, ascultați, învățați, observați și bucurați-vă. Timpul nu se întoarce și aleargă teribil de repede.

Așa că bucurați-vă de colegi, de jocuri, de echipa tehnică, de vreme, chiar și cu umiditatea care este. Zicea Aurora: „o să ajungem acasă și o să ne pară rău că am stat să ne plângem de mărăcini”; Ce să vedeți, a avut dreptate.

Foto: Pro TV

