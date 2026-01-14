Manuela Hărăbor critică dur eliminarea facilităților pentru persoanele cu dizabilități. „Un regres în protecția socială!” Mesajul tranșant pentru autorități

Manuela Hărăbor revine cu un mesaj puternic adresat autorităților locale și centrale. Eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu handicap, aplicată începând cu 2026, a declanșat un val de nemulțumiri, iar actrița – mamă a unui adult cu handicap grav – a decis să își transforme indignarea într-o acțiune civică fermă.

Printr-o scrisoare deschisă transmisă Primăriei Sectorului 4, ea solicită reintroducerea unor scutiri de taxe, argumentând că acestea reprezintă o formă minimă de echitate socială.

Mesajul Manuelei Hărăbor către autorități

În scrisoarea sa postată pe rețelele sociale, Manuela Hărăbor, care în timpul alegerilor prezidențiale și-a arătat public susținerea pentru Călin Georgescu, critică decizia Guvernului de a elimina facilitățile fiscale pentru persoanele cu dizabilități, subliniind că măsura lovește direct în cei mai vulnerabili. Actrița atrage atenția că aceste scutiri nu erau un privilegiu, ci o compensare necesară pentru costurile suplimentare pe care familiile le suportă zilnic:

„Decizia recentă a Guvernului României de a elimina facilități fiscale acordate persoanelor cu dizabilități este nedreaptă, întrucât aplică principiul contribuției egale unor cetățeni care nu pornesc de la condiții egale, ignorând costurile suplimentare generate nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități. Aceste facilități aveau rolul de a compensa, chiar și parțial, costurile suplimentare generate de dizabilitate și de lipsa unor servicii publice adecvate.”

Actrița avertizează că efectele sunt imediate și grave, mai ales pentru familiile care deja se confruntă cu cheltuieli ridicate pentru terapii, dispozitive asistive, transport și adaptări necesare vieții de zi cu zi. Ea consideră că eliminarea scutirilor reprezintă un pas înapoi în protecția socială și contravine principiilor de echitate și incluziune.

Argumentele actriței privind impactul social

Manuela Hărăbor subliniază că persoanele cu dizabilități sunt expuse unui risc crescut de sărăcie și excluziune socială, iar decizia Guvernului nu face decât să adâncească aceste vulnerabilități. În scrisoarea adresată Primăriei Sectorului 4, ea reamintește autorităților că România, conform Constituției, este un stat social, iar protecția persoanelor cu handicap este o obligație, nu o opțiune.

„Consider că eliminarea acestor facilități reprezintă un regres în protecția socială și transmite un mesaj contrar principiilor de echitate, incluziune și respect pentru drepturile persoanelor cu dizabilități” – se mai arată în mesajul actriței.

Horobor insistă că administrațiile locale au libertatea legală de a reintroduce anumite scutiri, chiar dacă Guvernul le-a eliminat la nivel național. Ea le cere autorităților să folosească această autonomie pentru a proteja cetățenii vulnerabili.

Apelul către Primăria Sectorului 4

În scrisoarea deschisă, Manuela Hărăbor îi solicită primarului Daniel Băluță și consilierilor locali să adopte măsuri concrete pentru a compensa efectele deciziei guvernamentale. Ea argumentează că administrația locală poate decide, în limitele legii, menținerea sau reintroducerea unor forme de protecție fiscală:

„Domnule Primar al sectorului 4, Doamnelor și Domnilor consilieri, sprijiniți persoanele cu dizabilități pentru a compensa efectele negative ale deciziei Guvernului României. În lipsa unei interdicții exprese prevăzute de lege, ordonanță sau ordin de ministru, dumneavoastră ca autoritate locală puteți analiza și decide, în limitele competențelor legale, menținerea sau reintroducerea unor forme de protecție fiscală la nivel local.”

Actrița consideră că astfel de măsuri ar reprezenta un act de responsabilitate publică și un gest de solidaritate față de cei care au nevoie de sprijin real, nu doar de declarații.

Pe lângă demersul personal, Manuela Hărăbor îi încurajează pe toți cei afectați de eliminarea facilităților fiscale să depună solicitări similare către primăriile și consiliile locale din întreaga țară. Ea subliniază că doar prin acțiune colectivă se poate obține o schimbare reală.

Foto – Facebook

