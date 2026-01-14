Mama lui Adrian Sînă a murit. „Drum lin! Ne va fi dor de tine!”

Pentru Adrian Sînă, începutul de an a venit cu una dintre cele mai grele încercări din viața sa. Artistul trece printr-un moment profund dureros după ce mama lui s-a stins din viață. Dispariția ei lasă în urmă un gol imens într-o familie care a mai cunoscut suferința pierderii, tatăl cântărețului plecând dintre cei dragi în urmă cu mai bine de un deceniu.

Mesajul prin care artistul a anunțat tragedia a emoționat comunitatea sa de fani și a arătat încă o dată cât de puternică era legătura dintre el și părinții săi.

Anunțul lui Adi Sînă după pierderea mamei

Adrian Sînă a făcut publică vestea dispariției mamei sale printr-o postare încărcată de emoție, însoțită de o fotografie de familie. Artistul a vorbit despre legătura puternică dintre frați, despre valorile pe care le-au primit de la părinți și despre recunoștința care îi unește. Pentru el, pierderea mamei reprezintă nu doar o ruptură afectivă, ci și închiderea unui capitol important din viața sa, marcat de iubire, sprijin și discreție.

”Mama a plecat dintre noi. În poza asta eram doar trei frați și o lume întreagă. Ne-au rămas valorile, legătura dintre noi și recunoștința. Drum lin, mamă. Ne va fi dor de tine.

Vă purtăm în inimă, mereu!”, a transmis Adrian Sînă, pe rețelele de socializare.

O prezență discretă, dar esențială în viața artistului

Mama lui Adrian Sînă a fost o persoană care a preferat să rămână în afara luminii reflectoarelor, apărând foarte rar în public alături de fiul ei. Cu toate acestea, rolul ei în formarea artistului a fost unul profund. Familia a trecut printr-o altă tragedie în urmă cu mai bine de zece ani, când tatăl cântărețului s-a stins din viață. Adrian Sînă a vorbit în repetate rânduri despre cât de mândru era tatăl său de cariera lui și despre bucuria cu care îl urmărea la concerte.

Amintiri care rămân și după pierdere

Artistul a rememorat de-a lungul timpului momentele în care părinții lui îl susțineau necondiționat, fie că veneau la spectacole, fie că îl încurajau în momentele dificile. Tatăl său, prezent la multe dintre concertele din Baia Mare, era mândru de drumul pe care fiul său îl construise în muzică. Acum, odată cu dispariția mamei, Adrian Sînă se confruntă cu o nouă rană, dar și cu responsabilitatea de a păstra vie memoria ambilor părinți.

”Tata nu mai e de 11 ani, din păcate. Mama a rămas în Baia Mare. Tata a fost la concertele mele, m-a văzut, m-a felicitat de foarte multe ori. A înțeles cu ce se ocupă fiul lui cel mare, era mândru. Îmi aduc aminte că a venit la un concert cu mama în Baia Mare și le vedeam fețele de pe scenă, aveau așa o bucurie. Erau destul de modești”, spunea artistul despre tatăl său.

