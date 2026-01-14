La doar trei săptămâni după încheierea sezonului 12 al emisiunii „Mireasa”, unul dintre cuplurile intens urmărite de public, Diana și Sorin, a decis să meargă pe drumuri separate. Deși au părăsit împreună competiția și păreau hotărâți să continue relația în afara casei, realitatea de după show i-a pus în fața unor emoții și limite pe care Diana a simțit nevoia să le clarifice.

Fosta concurentă a transmis un mesaj amplu în mediul online, în care a explicat sincer ce a dus la despărțire și de ce are nevoie de timp pentru ea.

De ce a pus Diana punct relației

Diana a mărturisit că legătura cu Sorin a fost una reală și că s-a implicat cu toată sinceritatea, însă după ieșirea din emisiune a simțit nevoia să își înțeleagă emoțiile și să își respecte propriile limite. În mesajul transmis pe Instagram, ea a subliniat că nu caută vinovați și că își asumă partea ei din tot ce s-a întâmplat.

„Simt nevoia să fac câteva clarificări, cu liniște și respect. Relația mea cu Sorin din emisiune a fost reală și m-am implicat sincer. Am încercat, am luptat și nu a fost ceva superficial pentru mine, a fost mai mult decât un simplu ‘Te iubesc’, a fost mult mai mult.

Îl respect pe Sorin și vreau să fie clar că nu caut vinovați și nu îmi doresc să arăt cu degetul pe nimeni. Toate situațiile în care am ajuns au fost trăite de amândoi, iar ceea ce ține de mine îmi asum în totalitate. În același timp, pentru mine, au existat momente stânjenitoare și dureroase, pe care atunci nu am reușit să le procesez pe deplin” – a transmis ea în mediul online.

Nevoia de spațiu și liniște

După finala emisiunii, Diana a simțit că are nevoie de timp pentru a se regăsi. A plecat într-o vacanță, un cadou din partea familiei, iar acest lucru a fost interpretat de unii ca o distanțare bruscă. Ea a explicat însă că această pauză este necesară pentru echilibrul ei interior.

„Abia după ieșirea din emisiune am avut spațiul și liniștea necesare să îmi înțeleg emoțiile și limitele. Faptul că sunt acum într-o vacanță nu înseamnă că fug sau că lipsesc de respect. Este un timp de care aveam nevoie pentru mine, pentru echilibrul meu emoțional.

Cred că discuțiile importante trebuie purtate atunci când ești pregătit, nu sub presiune. Aleg să fiu sinceră cu mine și chiar dacă sufletul mă doare, eu aleg să îmi respect limitele, asumându-mi deciziile pe care le iau acum. Vă mulțumesc celor care înțeleg și aleg să respecte acest lucru. Unele lucruri se întâmplă doar când ești pregătit.”

Un parcurs complicat încă din timpul emisiunii

Relația dintre Diana și Sorin a avut momente tensionate încă din casa „Mireasa”. Diferențele de așteptări, dificultățile de comunicare, episoadele de gelozie și comentariile lui Sorin privind atracția fizică au creat disconfort și nesiguranță. Deși au încercat să depășească aceste obstacole, presiunea competiției și emoțiile intense au lăsat urme.

Într-una dintre ediții, Diana a simțit nevoia să stabilească o limită și a decis să evite contactul cu Sorin, iar el i-a respectat decizia. Cu toate acestea, cei doi au ales să părăsească împreună competiția, fără să se căsătorească în finală.

După ce au ieșit din emisiune, Diana a plecat în Dubai, iar Sorin s-a întors la familia lui. Deși despărțirea este dureroasă pentru amândoi, Diana spune că a ales să fie sinceră cu ea însăși și să își respecte limitele, chiar dacă asta înseamnă să pună punct unei relații în care a crezut.

