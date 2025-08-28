Un mire a murit la propria nuntă. Bărbatul a fost împușcat de o rudă a miresei, în urma unei tradiții periculoase

O nuntă din nordul Turciei a avut un final tragic după ce mirele a murit, împușcat de o rudă de-a miresei. Bărbatul avea 23 de ani.

Un mire a murit la propria nuntă, în Turcia

Un tânăr identificat ca Ali K., a fost rănit grav în timpul unei tgradiții periculoase, la propria sa nuntă, organizată în Turcia. Bărbatul și aleasa sa tocmai se căsătoriseră și erau escortați acasă, când o rudă de-a miresei a tras mai multe focuri de armă în semn de celebrare.

Femeia a fost reținută de forțele de securitate, iar mai apoi două pistoale fără licență au fost găsite în grădina acesteia, notează Libertatea.

Procurorii au deschis o anchetă pentru a afla cum s-a întâmplat tragedia.

Tragerea cu focuri de armă este o practică frecventă la nunțile din Turcia, din regiunea Mării Negre. Practica este una periculoasă, însă oamenii continuă să respecte tradiția.

În urmă cu o săptămână, un alt bărbat a murit și alți doi au fost răniți după ce mai multe focuri de armă au fost trase înainte de o nuntă, în provincia Trabzon. Nunta a fost anulată și două persoane, dintre care un ofițer de poliția, au fost reținute.

Tradiții importante la nunțile turcești

Cererea în căsătorie este primul pas important al unei nunți. Mirele, împreună cu părinții și rudele mai în vârstă, merg în casa părinților fetei cu flori și cadouri pentru a-i cere mâna. Are loc o discuție și se face o înțelegere îmtre cele două familii. Cererea este apoi oficializată prin cuvintele: „Cu porunca lui Allah și cuvântul Profetului, o dorim pe fiica ta pentru fiul nostru”.

Noaptea de henna. Cu o zi înaintea nunții, casa miresei, are loc noaptea de henna. Henna este aplicată pe mâinile și picioarele miresei, iar femeile cântă cântece tradiționale pentru a smulge lacrimi de la mireasă, simbolizând trecerea acesteia din casa părinților în casa soțului.

Cearceaful miresei. Mirele și mireasa au parte de un tratament special. De asemenea, există obiceiul ca în camera nupțială să se verifice cearșaful cu sânge ca simbol al virginității miresei. Dacă mireasa nu este virgină, nunta poate fi oprită.

Zestrea miresei. Înainte sau în ziua nunții, zestrea este expusă și apoi dusă la casa mirelui. Aceasta include bijuterii și diverse obiecte de valoare.

Obiceiuri la recepția nunții. Mireasa poartă conform tradiției ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat și ceva albastru, simbolizând legătura cu trecutul, speranța pentru viitor, credibilitatea și puritatea/fidelitatea.

Prima zi de după nuntă. În prima zi de după ceremonia de căsătorie, au loc diverse obiceiuri precum „ziua vălului” sau „dezvelirea miresei”, care marchează trecerea ei în viața de femeie căsătorită. Atunci au loc diverse ritualuri precum dusul miresei la fântână sau prepararea dulciurilor.

Sursă foto: Shuttertsock

