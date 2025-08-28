Cine este polițistul care a ajutat livratorul nepalez ce a fost victima unui atac rasist. Identitatea lui Andrei Jianu, făcută publică de Marian Godină

  MENIU  
Oana Savin
Un bărbat nepalez, livrator de mâncare în București, a fost zilele trecute victima unui atac rasist. Un polițist care tocmai ieșise din tură a văzut ceea ce s-a întâmplat și l-a prins pe agresor. Fapta omului legii a fost aplaudată de o țară întreagă. Cine este Andrei Jianu, polițistul considerat a fi un adevărat erou.

Cine este polițistul care l-a salvat pe livratorul nepalez

Marți seară, 26 august, un bărbat din Bangladesh a fost atacat din senin de un tânăr care a decis să își și filmeze fapta. După ce l-a lovit cu pumnul în față, românul i-a spus acestuia că este „un invadator” și l-a trimis înapoi „în țara sa”. Nepalezul speriat a cerut ajutor. Andrei Jianu, un polițist care tocmai ieșise din tură a văzut incidentul de la distanță și a sărit în ajutorul cetățeanului străin.

Andrei l-a prins pe agresor și l-a imobilizat.

„Call the police (n.r. Cheamă poliția)”, a spus tânărul nepalez.

„I am the police (n.r. Eu sunt poliția)”, i-a răspuns Andrei după ce l-a imobilizat pe agresor, liniștindu-l pe imigrant.

Marian Godină l-a felicitat pe Andrei Jianu pentru acțiunea sa, făcându-l astfel cunoscut în spațiul public.

„Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliție Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”, a scris Godină pe pagina sa de Facebook.

După întregul incident, întreaga lume a vrut să afle cine este polițistul care l-a salvat pe livratorul nepalez. Ei bine, Andrei Jianu este polițist la Secția 7 de Poliție din Capitală, situată în cartierul Tei.

Deputatul AUR Dan Tanasă, instigare la rasism

Atacul asupra livratorului nepalez vine la câteva zile după ce Dan Tanasă, deputat AUR, a îndemnat oamenii să refuze comanda dacă nu este livrată de un român. Apelul acestuia a venit la puțin timp după ce autoritățile ruse din Sankt Petersburg au decis să interzică imigranților să muncească în curierat.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul postat de Dan Tanasă în mediul online.

Atunci, polițistul Marian Godină a anunțat că a făcut plângere penală împotriva lui Tanasă pentru incitare la ură, violență sau discriminare.

După ce tânărul nepalez a fost atacat, Godină a revenit cu un mesaj în mediul online.

„Mă întreb ce simte oare această rușine a speciei umane, acest ipochimen care stă ca o putoare ordinară pe bani grei în Parlamentul României și nu face altceva decât să posteze pe Facebook tâmpenii. Această eroare a democrației nu are niciun fel de realizare ca parlamentar, nicio inițiativă, nimic, zero barat, doar postări pe Facebook în care incită și instigă. (…) Aseară s-a adeverit ceea ce ziceam, un livrator nepalez a fost atacat în plină stradă pe motiv că „ne invadează țara”, adică fix retorica folosită de acest bovin cu cravată. Sunt extrem de revoltat și de nervos și mi se pare incredibil că trăiesc în țara în care un dobitoc ca ăsta e parlamentar, postează numai prostii și are și mii de susținători”, a scris polițistul.

„Scriu textul ăsta cu imaginea acelui băiat din Nepal panicat după ce a primit din senin un pumn în figură. Tânărul ăla e și el copilul cuiva, are o familie acasă, la mii de kilometri, a venit să își sprijine familia, să o ducă mai bine, să facă niște bani în țara în care parazitul ăsta mare, umflat și dobitoc e parlamentar și incită la discriminare”, a completat Marian Godină.

Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă

