Scandal monstru după o nuntă din Prahova. Socrul mare, luat de Poliție după ce și-a agresat soția

O nuntă care ar fi trebuit să rămână în amintirea celor prezenți ca un moment de bucurie și celebrare s-a transformat într-un episod tulburător, marcat de violență și intervenția autorităților.

În Plopeni Sat, comuna Dumbrăvești, județul Prahova, a doua zi după cununie — la tradiționala „ciorbă de potroace” — spiritele s-au încins, iar atmosfera festivă a fost brusc întreruptă de un conflict domestic care a degenerat într-o agresiune fizică.

De la toasturi la urlete: cum s-a transformat o petrecere într-un caz penal

În seara de 17 august, în jurul orei 19:00, o femeie a apelat serviciul de urgență 112, anunțând că mama sa a fost agresată de către tatăl său, chiar în timpul petrecerii organizate în cinstea proaspătului cuplu, notează presa locală. Incidentul a avut loc pe fondul unei discuții aprinse între cei doi soți, alimentată de gelozie și de consumul excesiv de alcool. Cei prezenți au încercat să intervină, însă tensiunea escaladată a impus intervenția poliției.

Echipajul de poliție din cadrul Poliției Orașului Plopeni s-a deplasat de urgență la fața locului, unde a identificat apelanta, victima — o femeie de 49 de ani — și agresorul, un bărbat de 54 de ani. Din verificările preliminare, a reieșit că între cei doi a avut loc un conflict verbal spontan, care a degenerat într-o agresiune fizică. Martorii au confirmat că bărbatul și-a lovit soția în fața invitaților, provocând panică și indignare.

Evaluarea riscului și reacția autorităților

Polițiștii au aplicat procedura standard de evaluare a riscului, conform legislației în vigoare. Deși victima a confirmat agresiunea, răspunsurile oferite în cadrul formularului nu au îndeplinit criteriile necesare pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Cu toate acestea, femeii i s-a pus la dispoziție cererea pentru obținerea unui ordin de protecție prin instanță, în cazul în care va decide să continue demersurile legale.

Este important de menționat că victima nu a solicitat intervenția unui echipaj medical și a refuzat transportul la spital, declarând că nu a suferit răni grave. Totuși, polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar cercetările continuă pentru stabilirea completă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

